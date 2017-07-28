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    Intel'in ikinci Ã§eyrek karÄ± arttÄ±

    HÃ¼rriyet Haber
    28 Temmuz 2017 - 08:09Son GÃ¼ncelleme : 28 Temmuz 2017 - 08:09

    DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k mikroÃ§ip Ã¼reticisi firmalarÄ±ndan Intel, bu yÄ±lÄ±n ikinci Ã§eyreÄŸinde net kar ve gelirinin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

    ABD'li teknoloji devi Intel'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 2017'nin ikinci Ã§eyreÄŸindeki gelirin, geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re, yÃ¼zde 9,6 artarak 14,8 milyar dolara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Åžirket, geÃ§en yÄ±lÄ±n nisan-haziran dÃ¶neminde 13,5 milyar dolar gelir elde etmiÅŸti. Â  Â  Â 
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    AÃ§Ä±klamada, firmanÄ±n yÄ±lÄ±n ikinci Ã§eyreÄŸindeki net karÄ±nÄ±n da geÃ§en senenin aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re, yÃ¼zde 15,4 artarak 2,8 milyar dolara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Intel, geÃ§en yÄ±lÄ±n ikinci Ã§eyreÄŸinde 1,3 milyar dolar net kar elde etmiÅŸti. Â  Â  Â 
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    Åžirketin hisse baÅŸÄ±na karÄ± da geÃ§en yÄ±lÄ±n ikinci Ã§eyreÄŸinde 0,27 dolar iken bu senenin aynÄ± dÃ¶neminde 0,58 dolara yÃ¼kseldi. Â  Â  Â 
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    Intel'in bu yÄ±lÄ±n nisan-haziran dÃ¶neminde net kar ve gelirinin artÄ±ÅŸ gÃ¶stermesinin ardÄ±ndan firmanÄ±n hisselerinde yÃ¼kseliÅŸ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Â  Â  Â 
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    Åžirketin hisse baÅŸÄ±na deÄŸeri, New York borsasÄ±nÄ±n kapanmasÄ±nÄ± takiben yapÄ±lan sÄ±nÄ±rlÄ± iÅŸlemlerde yÃ¼zde 4,2 primle 36,45 dolara kadar tÄ±rmandÄ±. Â  Â  Â 

    Etiketler: intel , iÅŸlemci , teknoloji
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