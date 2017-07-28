Intel'in ikinci Ã§eyrek karÄ± arttÄ±

ABD'li teknoloji devi Intel'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 2017'nin ikinci Ã§eyreÄŸindeki gelirin, geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re, yÃ¼zde 9,6 artarak 14,8 milyar dolara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Åžirket, geÃ§en yÄ±lÄ±n nisan-haziran dÃ¶neminde 13,5 milyar dolar gelir elde etmiÅŸti. Â Â Â

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AÃ§Ä±klamada, firmanÄ±n yÄ±lÄ±n ikinci Ã§eyreÄŸindeki net karÄ±nÄ±n da geÃ§en senenin aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re, yÃ¼zde 15,4 artarak 2,8 milyar dolara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Intel, geÃ§en yÄ±lÄ±n ikinci Ã§eyreÄŸinde 1,3 milyar dolar net kar elde etmiÅŸti. Â Â Â

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Åžirketin hisse baÅŸÄ±na karÄ± da geÃ§en yÄ±lÄ±n ikinci Ã§eyreÄŸinde 0,27 dolar iken bu senenin aynÄ± dÃ¶neminde 0,58 dolara yÃ¼kseldi. Â Â Â

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Intel'in bu yÄ±lÄ±n nisan-haziran dÃ¶neminde net kar ve gelirinin artÄ±ÅŸ gÃ¶stermesinin ardÄ±ndan firmanÄ±n hisselerinde yÃ¼kseliÅŸ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Â Â Â

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Åžirketin hisse baÅŸÄ±na deÄŸeri, New York borsasÄ±nÄ±n kapanmasÄ±nÄ± takiben yapÄ±lan sÄ±nÄ±rlÄ± iÅŸlemlerde yÃ¼zde 4,2 primle 36,45 dolara kadar tÄ±rmandÄ±. Â Â Â