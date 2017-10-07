Intel’in efsane CEO’su hayatını kaybetti

Intel’i sunucu pazarı kategorisinde liderliğe getirmiş ve Apple’la anlaşma yaparak cihazlarında Intel kullanmasını sağlayan Paul Otellini hayatını kaybetti. Intel’in ilk mühendis olmayan CEO’su olan Paul Otellini’nin ölümünün ardından, Intel’in şimdiki CEO’su Brain Krzanich açıklamasında ‘’Paul’u kaybımızdan ötürü derinden hüzünlüyüz. O devasa bir mühendis, denizinin içinde kullanıcıların sesiydi ve bize sadece müşterileri ilk sıraya koyduğumuzda kazanabileceğimizi öğretti’’ dedi.

Intel, Paul Otellini’nin 8 yıllık görev süresi boyunca önceki 45 seneden çok daha fazla gelir elde etti. Paul Otellini döneminin en başarısız olayı ise Intel’in akıllı telefonlara geçememesi oldu. Bu durumu 2013’de emekli ayrıldıktan sonra konuşan Paul Otellini şimdiye kadar pişman olduğu tek şeyin iPhone’lara Intel işlemcileri koymamak olduğunu söylemişti.