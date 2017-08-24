Intel'in 8. nesil çipleri yeni anakart gerektiriyor mu?

Intel, dizüstü bilgisayar için "Kaby Lake Refresh" olarak bilinen sekizinci nesil işlemcilerini yayımladı ancak masaüstü CPU'ları hakkında bir bilgi bulunmamaktaydı. Ancak yeni bir sızıntıya göre yeni PC çipleri, daha önceki tahminlere uygun bir şekilde yeni bir anakarta ihtiyaç duyacaklar. Bu bilgi, Core i5 ve Core i7 modellerinin sızan kutu fotoğraflarından gelmekte ve ürün kutusunun yan tarafında net bir şekilde "Intel 300 serisi çipset tabanlı anakart gerekiyor" yazısı görülebiliyor.

Ayrıca görünene göre bu fotoğrafların işlenmiş olma ihtimalleri de bulunmuyor ve internet üzerinde pek çok kaynak, bu fotoğrafların Intel tarafından sızdırılmış gerçek fotoğraflar olduğunu söylemekteler.

Aynı zamanda bu, anakart üreticisi ASRock'un ayın başında Twitter üzerinde yaptığı açıklama ile de uymakta. Eğer masaüstü bilgisayarınızda sekizinci nesil bir CPU kullanmak istiyorsanız, yeni bir 300 serisi anakarta ihtiyaç duyacaksınız.

Yeni işlemciler, var olan 200 serisi anakartlar ile aynı LGA 1151 girişini kullansalar da, söylenenlere göre bu işlemciler bir miktar değiştirilmiş olan "versiyon 2" girişlere ihtiyaç duyuyorlar.



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