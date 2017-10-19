Intel’den yapay zeka savaşını kızıştıracak işlemci: Nervana

Neural Netwok Processor ya da kısaca NNP olarak geçen Intel Nervana, firmanın geçtiğimiz aylarda satın aldığı Mobileye, Movidius ve özellikle Nervana System firmalarından elde ettiği tecrübenin bir özetini oluşturuyor. Direkt olarak veri merkezleri için hazırlanan yani kişisel bilgisayarlarımıza girmeyecek olan Intel Nirvana serisi, “yapay zeka işlemleri, bilgisayar görüşü, derin öğrenme ve ses tanıma” gibi normal işlemcilerin ağır kaldığı alanlarda yüksek performans vaadediyor.



Devasa diziler üzerinde matriks hesaplamalar yapan ve bunu yaparken Intel Core ile Xeon işlemcilerin tozunu attıran işlemci, “sağlık, otomotiv ve hava durumu” gibi alanları odak noktasına alıyor. Şu an Nvidia ile ARM tarafından üretilen GPU yani grafik birimlerine bağlı çalışan yapay zeka işlem gücünü üzerine almaya çalışacak olan işlemci serisi, mevcut çözümlere oranla ne kadar bir performans artışı getirecek söylenmiyor ancak Intel 2020 yılına kadar yapay zeka eğitimlerinde yüzde yüze varan artışların olacağını müjdeliyor.



LOG'da yer alan habere göre, 2017 sonunda satışa çıkacağı belirtilen Intel Nirvana, özellikle otonom sistemlerin büyük ihtiyaç duyduğu işlem gücünü sağlayacak ve direkt olarak görmeyecek olsak da birçok bulut temelli servisin daha hızlı çalışmasına aracılık edecek.