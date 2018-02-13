Intel'den Kış Olimpiyat'larında drone rekoru

Intel'in bu akıllı drone'larının 1218 tanesinin eş zamanlı bir şekilde beraber uçarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiği kısım önceden kaydedilmiş olsa da, gösterim sırasında 300 drone da PyeongChang semalarında uçarak kendi gösterilerini düzenlemekteydiler.

Intel'in "Shooting Star" (Kayan Yıldız) drone'larını daha önce de birkaç kez gösteri sırasında görmüştük ve bu son gösteri de, firmanın Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile yaptığı bir anlaşmanın parçası olarak sergilendi.

Bu ortaklığın içerisinde VR teknolojisi, 360 derece videolar ce tabi ki bu gösteriyi gerçekleştiren dronelar bulunuyor.

"Aynı anda uçurulan en fazla drone" rekoru da Intel'in Kayan Yıldız drone'larına aitti. 2015 yılında Almanya'da 100 drone ile yapilan bir gösteriyi bir sonraki yıl 500 drone ile yapılan bir başka gösteri takip etmişti.

chip.com.tr'nin haberine göre her bir drone filosu performansı sadece tek bir pilot tarafından yönetiliyor ve dronelar, sahip oldukları LED ışıklar sayesinde neredeyse sınırsız sayıda renk birleşimi olusturabiliyorlar. 330gr ağırlığındaki her bir dört pervaneli drone'un boyutları ise 384mmx384mm olarak belirtiliyor.