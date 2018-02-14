Intel yüzlerce drone'la rekor kırdı

Intel Shooting Star drone’lar aynı zamanda oyunlar boyunca, her gece yapılacak madalya törenlerinde gökyüzünü çeşitli uçuşlarla aydınlatarak sporcuları kutlayacaklar. Intel, kendi türünün ilk drone’lu ışık şovuyla Kış Olimpiyat Oyunları'nda eğlencenin geleceğini baştan hayal ediyor.

PyeongChand'daki 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'nda dünyanın dört bir yanından izleyiciler, Intel'in 2016 yılında 500 drone’la Almanya'da kırdığı rekoru açılış töreni sırasında büyük bir ışık şovuyla yenilemesini izlediler. Intel, açılış töreni ve madalya törenlerindeki performanslar için farklı sporlar ile ilgili animasyonlar ve Olimpiyat halkaları gibi çeşitli Olimpik logolar da dahil olmak üzere özel animasyonlar tasarladı ve geliştirdi.

Intel drone’lu ışık şovu ekibi yöneticisi Natalie Cheung şunları söyledi: “Olimpiyatlar spor ve eğlence endüstrilerinin rekor kıran etkinliklerle bir araya geldiği zamanlar. Bu, Intel Shooting Star drone’ları için de mükemmel bir fırsattı ve ekibimiz kendi alanında rekor kırdı. Açılış Töreni ve madalya törenleri sırasında dünyanın dört bir yanından gelen sporcuları kutlamak büyük bir onur. Intel drone’lu ışık şovlarının bu unutulmaz, hayatta bir kez yaşanacak deneyimin büyüsüne katkıda bulunmuş olmasını umuyoruz.”





EMEA APAC Guinness Dünya Rekorları ticari direktörü Sam Prosser ise şunları ifade etti: “Intel ile Kış Olimpiyatları'nda yaptığımız işbirliği bizim için heyecan verici. Gelişmiş drone’lu ışık şovu teknolojileriyle sınırları zorluyorlar. 2015'te 100, 2016'da 500 ve şimdi de 1000'den fazla drone’u aynı anda uçurdular. Intel dronelu ışık şovlarıyla eğlencede sınır yok.”

PyeongChang 2018 Açılış Töreni'nin ardından Intel, Intel Shooting Star drone’larının ve eğlenceye yönelik özelliklerinin tanıtıldığı 30 saniyelik bir reklam sunumu yapıldı.

“The Olympic Partner” (TOP) global sponsorluk programının bir parçası olarak Intel, Olimpiyat Oyunları'nın izleyicileri için büyük fırsatlar sunarak yaşadıkları deneyimi dönüştürüyor.

Intel Shooting Star drone’lar, özellikle eğlence amaçlı olarak tasarlanmış, sayısız renk kombinasyonları oluşturabilen LED lambalarla donatılmış ve her türlü animasyon için kolayca programlanabilen insansız hava araçları (UAV). Dron filosunun tamamı bir pilot tarafından kontrol edilmekte.

Intel Drone Grubu başkan yardımcısı ve genel müdürü Anil Nanduri ise şunları söyledi: “Intel drone’larının Olimpiyat Oyunları'nda üstlendiği rolden gurur duyuyoruz. Çeşitli etkinliklerde yarışan sporcularla benzer şekilde inovasyonun sınırlarını zorlamaya ve dünyanın her yerinden insanlara ilham verecek dron teknolojileri geliştirmeye devam ediyoruz.”