Intel, yeni işlemcisiyle gözünü yapay zekaya dikti

Bunun için derin öğrenme ve yapay zeka konularında aktif işlemci üreticisi Nervana'yı satın alan Intel, 2017 yılı sonuna kadar ilk nöral işlemci ünitesi, Nervana Neural İşlemci (NNP) ailesinin sevkine başlayacak.

Konuyla ilgili olarak Intel CEO'su Brian Krzanich, "Yeni nesil yapay zeka (AI) donanımını piyasaya sürdüğümüzde, teknik görüşlerini bizlerle paylaşan Facebook ile işbirliği içinde olmaktan dolayı heyecan duyuyoruz," dedi.





Intel, bu yeni mimarisi ile derin öğrenme olarak da adlandırılan yapay zeka konusundaki çalışmalarına hız kazandıracak ve yüksek yoğunluklu hesaplama gereksinimlerini karşılamaya gayret edecek.