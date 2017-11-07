Intel ve AMD’den uzun yıllar sonra işbirliği

Bu iş ortaklığı Nvidia’ya karşı büyük bir rekabet ortamı oluşturdu. İki şirket 37 yıl sonra ilk kez bir araya geldi. Yeni oluşturacakları yonga, ince ve taşınabilir formda olacak. Yüksek güç isteyen oyunlara da uygun olabilecek yonga seti, dizüstü bilgisayarlara özel olarak sunulacak. İşlemci ise Intel’in sekizinci neslinin bir parçası olacak.

Yeni yongalar, AMD’nin ultra ince dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği ve yıl sonuna doğru çıkması beklenen AMD Ryzen yongalarıyla karşı karşıya gelmeyecek. Intel ile yapılan yongalar oyun oynayan kullanıcılar için tasarlanacak. AMD’nin Ryzen yongaları ise oyunları kaldırabiliyor. Ama bu amaçla tasarlanmadığı için rekabet ortamı oluşmayacak.

Intel’in, yeni yonga seti, küçük akıllı köprü tasarımı EMIB’i kullanacak. Bu yapı sayesinde veriler yakın bir ortamda, hızlı şekilde aktarılabilecekler. Köprü yapısı sayesinde yongalar, hem daha küçük hem de daha güçlü oluyor. AMD ve Intel işbirliği ile çıkacak yonga seti, HBM2 yapısını da kullanacak. Yonga setinin ne zaman çıkacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.