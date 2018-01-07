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Intel güvenlik açığının büyük kısmını kapattı!

Hürriyet Haber
07.01.2018 - 11:01 | Son Güncelleme:

Intel bu haftaya sonuna kadar yeni çiplerin yüzde 90'nını güncelleyeceğini açıkladı. Şirket AMD ve ARM ile çözüm üzerinde çalışıyor.

Google Project Zero'nun Intel (ve diğer) yonga tasarımlarındaki önemli bir güvenlik kusuruyla ilgili bulgularıyla kamuoyuna açıklanmasından bu yana geçen bir günden biraz fazla bir süre önce şirket, güvenlik açığını ortadan kaldırmak için zaten yamalar çıkardığını açıkladı.

Google tarafından fark edilen Spectre ve Meltdown isimli güvenlik açıkları, siber korsanların işlemci belleğinde depolanan ve aralarında şifre ve parolalar gibi hassas bilgilerin de yer aldığı verileri çalmasına olanak tanıyor.

Google'ın güvenlik açıklarını kamuoyuyla paylaşmasının ardından, Windows 10, MacOS, Linux ve Android işletim sistemleri için güvenlik yamaları yayınlanmayı başlandı.

Intel güvenlik açığının büyük kısmını kapattı

Intel son beş yıl içerisinde üretilen işlemci ürünlerinin büyük bir kısmı için güncellemeler yayımladı. Bu hafta sonunda bu açıktan etkilenen işlemcilerin yüzde 90'nı güncellenmiş olacak.

Son on yılda yapılan çiplere zarar veren açık veya kusur; Intel'in bu kusuru açıkladığı gibi, "Meltdown" ve "Spectre" olarak adlandırılan bir çift izin, Intel, ARM veya AMD çipleri çalıştıran savunmasız aygıtlardaki (PC'ler, sunucular veya cep telefonları gibi) diğer uygulamalardan veri akıtmasına izin veriyor.

Intel ve iş ortakları tarafından hazırlanan çözüm, çekirdek ve bu işlemler arasındaki bağlantıyı kesiyor ancak bu; yamalı bir yonganın işletim hızı üzerinde dramatik bir etkisi olabilir.

Şirket, etkilerin "daha çok iş yüküne bağlı" olacağını ve ortalama tüketici tarafından özellikle fark edilmeyeceğini iddia ediyor.

Microsoft ise Surface cihazları için bu konuda bir güncelleme yayımladığını açıkladı. Şirket ayrıca bu güvenlik açığının müşterilerine saldırmak için kullanıldığına dair bir bilginin henüz olmadığını da söyledi. Kısaca siz siz olun microsoft güncellerinizi ihmal etmeyin.

Etiketler: intel
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