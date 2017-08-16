Intel Core i3 mü i5 mi i7 mi i9 mu?

"Masaüstü PC'leri öldü" iddiaları, fazlasıyla abartılı iddialar olmaktan ileri gitmiyor. Intel ve AMD yeni serileriyle tekrar rekabet etmeye başlamış durumda. Intel'in en yeni işlemcisi olan Core i9, aynı zamanda tüketiciye yönelik en hızlı masaüstü işlemci.

10 çekirdekli modeli ile 999 dolardan başlayan Core i9, 1.999 dolarlık 18 çekirdekli bir modele kadar uzanıyor. Şimdiye kadar sadece temel model olan 7900X satışa sunuldu. Core i9 sunduğu yüksek hızın dışında birkaç değişiklikle geliyor. Önbellek yapısını dengeleyen i9, yeni bir Turbo Boost işleviyle geliyor ve dört kanallı DDR4 RAM'i, Intel'in Optane belleğini destekliyor.

Core i9'un yanında Intel'in Core i3, Core i5 ve Core i7 işlemcileri de var. Peki hangi işlemciyi satın almalısınız?

Ofis Çalışanı

Amacınız web'de ve sosyal ağlarda gezinmek, eposta göndermek, Microsoft Office kullanmak ve arada sırada film izlemek ise size Intel Core i3 7100'ü önerebiliriz. Bu hem güçten tasarruf ettiği için uzun bir pil ömrü sunuyor. Core i3'ün en önemli kısıtlaması, üzerindeki grafik yongası. Bu yüzden 1080p çözünürlüklü bir filmi ileri veya geri sararken takılmalar yaşayabilirsiniz.

Öğrenci

Film izlemek, müzik dinlemek, sosyal ağ, web'de gezinti, Microsoft Office kullanacaksanız, bunların yanında biraz oyun oynayıp ve dersinize göre özel yazılımlar kullanacaksanız, ihtiyacınıza göre Intel Core M veya Intel Core i5'i tercih etmenizi öneriyoruz. Oyun oynamayacaksanız ve grafikle ilgili bir ihtiyacınız yoksa Core M ile yetinebilirsiniz. Ancak çoğu öğrenciye Intel Core i5'i öneriyoruz. i5 serisi, gerektiğinde hız sağlayan Turbo Boost'u da destekliyor.

Oyuncu

Yeni bir üst seviye oyun PC'si topluyorsanız, işe yeni Skylake-X serisi ile başlayabilirsiniz. Bütçeniz çok geniş değilse, Core i3, Core i5 veya Ryzen daha doğru bir seçenek olabilir. Bu alandaki başlangıç noktası, dört çekirdekli Intel Core i5-7640X. Oyun makinesinden daha yüksek bir performans bekleyenler, 400 dolara Intel Core i7-7800X'i alabilirler. Altı çekirdekli bu işlemci, 12 sanal çekirdek için hyperthreading sunuyor.

Profesyonel

Yeni PC'nizde kod yazacaksanız, video düzenleyecekseniz veya üç boyutlu modelleme yapacaksanız, size Intel Core i7-7820X'i tavsiye ediyoruz. Intel Xeon yerine Skylake-X'i tercih etmemizin sebebi, önbellek boyutu ve RAM desteği. Skylake-X serisi, önbelleği şu anki Intel işlemcilerden daha hızlı yönetiyor ve size 11MB'lık bir L3 önbelleği sunuyor.

Tutkun

En iyisine sahip olmakta kararlıysanız, yapmanız gereken basit. Bir Intel Core i9-7900X satın almak. Bu işlemci en iyisi olsa da, göreceğiniz fark günlük işlerin çoğunda önemli bir fark oluşturmayacak. Bu arada Anandtech'e göre Core i9'un bazı üst seviye ekran kartlarıyla uyum sorunları bulunduğunu size hatırlatalım.



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