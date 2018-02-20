İnsülini vurup piste çıkıyorlar

Çöller ve güney kutbu dahil pek çok ultra maratonda koşan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Diyabet ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Taner Damcı takımın koordinatörlük ve danışmanlığını üstlendi. 25 yıldır tip 1 diyabetli olan, ultra maraton koşucusu Gürkan Açıkgöz (45) ise takımın kaptanı oldu.

Türkiye’de maraton koşan ilk tip 1 diyabetli Açıkgöz, “Her tip1 diyabetli gibi insülin kullanıyorum. Günde 5 kez alıyorum. Yarışlar sırasında da şekerimi ölçerek, insülinimi yaparak ilerliyorum. Koştukça diyabetimi daha iyi yönetiyorum. Diyabetlilerden ‘Ben nasıl yapabilirim?’ diye soran çok oluyordu. Deneyimlerimi böyle bir takımla paylaşmak istedim. İster tip 1 ister tip 2 diyabetli olsun herkes spor yapabilir” dedi. Takımın hedefinin 4 Mart’taki Runatolia’ya katılmak olduğunu belirten Açıkgöz, “Haftada iki gün, iki profesyonel antrenörle birlikte antreman yapıyoruz. Derece hedeflemiyoruz. Amacımız o mesafeyi sağlıklı bir şekilde tamamlamak. İlerleyen süreçte sportif dereceler de hedefleyeceğiz” dedi.

KOŞMAKTA SAĞLIK VAR

Prof. Dr. Taner Damcı ise şunları söyledi: “Hastalarıma hareket etmelerini, koşmalarını öneriyorum. Diyabet hastalarında ‘Biz hastayız koşamayız’ gibi bir algı var hâlâ. Oysa doğru diyabet yönetimiyle (sağlıklı beslenerek, düzenli hareket ederek ve tedaviyi aksatmayarak) sağlıklı bir yaşam sürdürmek mümkün. Düzenli spor diyabetin önlenmesi, tedavisinde önemli. Koşmakta sağlık var.”