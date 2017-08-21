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    Instagram'ına bu fotoğrafları koyup kız arkadaşını öldürdü!

    Hürriyet Haber
    21 Ağustos 2017 - 14:13Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 14:13

    ABD'de gerçekleşen bir cinayet kan dondurdu. Loren Bunner yürüyüş yapma isteğiyle kız arkadaşını bir tepeye çıkardı. Instagram'da iki fotoğraf paylaşan Loren, kız arkadaşını öldürdü.

    ABD'de Loren Bunner isimli bir genç, kız arkadaşını dağın tepesine çıkardıktan sonra fotoğraflarını çekmeye başladı. 22 yaşındaki Bunner, 18 yaşındaki Jolee Callan'ı vurarak öldürdü.

    Jolee'nin yürüyüşe çıkmadan önce bir arkadaşıyla "Eğer bana bir şey olursa kiminle olduğumu biliyorsun" mesajı attığı öğrenildi. O gece sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların ilkinde Jolee, Bunner'ın köpeğiyle arabada otururken, diğerlerinde ise yürürken görünüyor. Tepeye ulaştıklarında çektiği son fotoğrafı "Biliyorsun. Sadece eğlenceli manzara" diye paylaştı.

    Instagramına bu fotoğrafları koyup kız arkadaşını öldürdü

    Ertesi gün genç kızın cansız bedenine ulaşıldı. Gözaltına alınan Bunner, polise genç kızı uçurumdan atmadan önce kafasından vurduğunu, kendini de öldüreceğini ama yapamadığını söyledi.

    Loren Bunner, 52 yıl hapis cezası ve 7 bin sterlin para cezasına çarptırıldı.

    Etiketler: ABD , Cinayet , Sosyal Medya
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