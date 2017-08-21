Instagram'ına bu fotoğrafları koyup kız arkadaşını öldürdü!

ABD'de Loren Bunner isimli bir genç, kız arkadaşını dağın tepesine çıkardıktan sonra fotoğraflarını çekmeye başladı. 22 yaşındaki Bunner, 18 yaşındaki Jolee Callan'ı vurarak öldürdü.

Jolee'nin yürüyüşe çıkmadan önce bir arkadaşıyla "Eğer bana bir şey olursa kiminle olduğumu biliyorsun" mesajı attığı öğrenildi. O gece sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların ilkinde Jolee, Bunner'ın köpeğiyle arabada otururken, diğerlerinde ise yürürken görünüyor. Tepeye ulaştıklarında çektiği son fotoğrafı "Biliyorsun. Sadece eğlenceli manzara" diye paylaştı.

Ertesi gün genç kızın cansız bedenine ulaşıldı. Gözaltına alınan Bunner, polise genç kızı uçurumdan atmadan önce kafasından vurduğunu, kendini de öldüreceğini ama yapamadığını söyledi.

Loren Bunner, 52 yıl hapis cezası ve 7 bin sterlin para cezasına çarptırıldı.