Instagram’ın yeni modası ‘çıplak yoga’

Her ölçüden ve her yaştan kadınlar, ‘Nude Yoga Girl’ (Çıplak Yoga Kızı) adlı bir Instagram kullanıcısının yoga pozlarına çıplak olarak girdiği fotoğraflardan ilham aldı.

Instagram hesabında gerçek adını açıklamayan ve 660 binden fazla takipçisi bulunan yogi, aslında bir model...

26 yaşındaki model, kadınların vücut şekillerinden ve ölçülerinden bağımsız olarak bedenlerini kucaklamaları için ilham verdiğini söylüyor.

Dünyanın her yerinden kadınlar da, genç modelden ilham alarak ‘NYGyoga’ etiketiyle çıplak girdikleri yoga pozlarını fotoğraflayıp, hesaplarında paylaşıyorlar.

Ana dili İngilizce olmadığı bilinen yogi, yoganın kendi bedenini sevmesine yardım ettiğini söylüyor.

Gizemli yogi, ‘The Cut’ adlı online haber sitesine e-posta yoluyla verdiği bir röportajda, “Hesap anonim olsa da takipçilerimle yakın olmayı seviyorum” diyor.

Çıplak Yoga Kızı'nın fotoğraflarını, evinde bulunan küçük bir stüdyoda erkek arkadaşı çekiyor.

Başta sadece siyah-beyaz fotoğrafları olan ‘ilham perisi’ yogi, son zamanlarda renkli fotoğraflarını da takipçileriyle paylaştı.

Röportajında, “Geçmişte en büyük hatam her zaman vücudumdaki kusurları görmemdi ve bu kendimi tamamen sevmemi imkânsız hale getiriyordu” diyen yogi sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Nasıl baktığının bir önemi yok, herkes kusurları görebilir ve kendinden hoşlanmayabilir. Instagram hesabımla, güzel olduklarını fark etmeleri ve bedenleriyle harika şeyler yapabildiklerini görmeleri için insanlara ilham vermek istiyorum.”