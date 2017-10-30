Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Instagram'ın yeni bomba özelliği: Superzoom nasıl kullanılır?

    Instagram'ın yeni bomba özelliği: Superzoom nasıl kullanılır?

    Hürriyet Haber
    30.10.2017 - 08:39 | Son Güncelleme:

    Instagram'a gelen yeni bir özellik, kullanıcılardan yoğun ilgi görüyor. Peki SuperZoom ismi verilen bu özelliği nasıl kullanacaksınız? Neler yapabileceksiniz?

    Instagram'ın SuperZoom özelliği son günlerde kullanıcılar tarafından da yoğun ilgi görüyor. SuperZoom, kullanıcıların kaydet tuşuna basmasıyla birlikte seçilen bir müzik eşliğinde obje veya kişinin yavaş yavaş yaklaştırılması yani zoom yapılması mantığında çalışıyor. Bunu yapmak da oldukça basit; Instagram'da Story paylaştığımız ekranı açıyoruz; ardından Live (Canlı), Boomerang özelliklerini seçtiğiniz alt bölümden kaydırarak SuperZoom'u seçiyorsunuz.

    SuperZoom'u seçtikten sonra butona basılı tutuyorsunuz ve ister Selfie ister arka kameradan görüntü alın; kayıt başlıyor ve arkaya gelen müzik eşliğinde eğlenceli bir şekilde obje yakınlaştırılıyor ve ortaya keyifli bir görüntü çıkıyor. 

    Instagramın yeni bomba özelliği: Superzoom nasıl kullanılır

    Son olarak Cadılar bayramı temalı yüz filtreleri ve çıkartmalar da kazanan Instagram'ın yüz filtrelerini kullanarak, vampir, zombi veya yarasa olmak mümkün. Kullanıma sunulan özelliklerin hem iOS hem de Android platformu için sunulduğunu da ekleyelim.

    Etiketler: instagram , uygulama
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri