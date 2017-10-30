Instagram'ın yeni bomba özelliği: Superzoom nasıl kullanılır?

Instagram'ın SuperZoom özelliği son günlerde kullanıcılar tarafından da yoğun ilgi görüyor. SuperZoom, kullanıcıların kaydet tuşuna basmasıyla birlikte seçilen bir müzik eşliğinde obje veya kişinin yavaş yavaş yaklaştırılması yani zoom yapılması mantığında çalışıyor. Bunu yapmak da oldukça basit; Instagram'da Story paylaştığımız ekranı açıyoruz; ardından Live (Canlı), Boomerang özelliklerini seçtiğiniz alt bölümden kaydırarak SuperZoom'u seçiyorsunuz.



SuperZoom'u seçtikten sonra butona basılı tutuyorsunuz ve ister Selfie ister arka kameradan görüntü alın; kayıt başlıyor ve arkaya gelen müzik eşliğinde eğlenceli bir şekilde obje yakınlaştırılıyor ve ortaya keyifli bir görüntü çıkıyor.







Son olarak Cadılar bayramı temalı yüz filtreleri ve çıkartmalar da kazanan Instagram'ın yüz filtrelerini kullanarak, vampir, zombi veya yarasa olmak mümkün. Kullanıma sunulan özelliklerin hem iOS hem de Android platformu için sunulduğunu da ekleyelim.



