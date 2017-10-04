Eylül Öztürk Özkan kimdir? Instagram'ın en çok konuşulan ismi oldu

Eylül Özkan Öztürk, 4 Haziran 1986 tarihinde Balıkesir'de doğmuştur. Annesi öğretmen olan Eylül Özkan Öztürk ilkokulu Gölcük ve İstanbul'da okudu. Annesi Belçika'ya öğretmen olarak gönderilince ortaokulu Belçika'da okudu. Bu sayede Flemenkçe, İngilizce ve Fransızca öğrendi. Bu sırada da Belçika'nın yerel bir tiyatro grubu seçmelerine katıldı ve 5 yıl boyunca bu grupla beraber çeşitli oyunlarda rol aldı.



Türkiye'ye döndüklerinde İstanbul Adnan Menderes Anadolu Lisesi'ni kazanan Eylül Özkan Öztürk, bu okulun yabancı dil bölümü açılmayınca geçici olarak Yeşilköy Anadolu Lisesi'ne transfer oldu ve lise yılları boyunca okulun müzik gruplarında solist olarak yer aldı.



Eylül Özkan Öztürk, İstanbul ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi Yunan Dili Ve Edebiyatı bölümünü kazanarak burada okurken de müzik ve oyunculuk hayatına devam etti, bir çok grupla solist olarak çalıştı ve sahne aldı. Aynı zamanda yerel bir TV kanalında uzun bir dönem sunuculuk yaptı, dizi ve kliplerde yer aldı.



Bir dönem yolcu uçaklarında hosteslik yaptı. Sonrasında yine hizmet sektöründe kalabileceği ve seyahat edebileceği bir iş arayışına girdi . Dünya çapında geçerliliği olan sertifikalar aldı, eğitimlere katıldı şimdi özel bir şirkette çalışmaktadır. Radyo jingle'ları ve reklam müzikleri seslendirdi. 2014 yılının başında Knorr Çabuk Çorba'nın sosyal medya ve televizyon ekranlarındaki reklamlarında oynadı.



Eylül Özkan Öztürk, sosyal medya ile tanışması ile beraber çektiği kısa videolar ile yüzbinlerce kişinin takip ettiği bir sosyal medya fenomeni haline geldi. Twitter'ın video uygulaması Vine ile yaptığı paylaşımları Memeli Mestan rumuzu ile yaparak tanındı.



2014 yılı başlarında, Beyazıt Öztürk'ün uzun yıllardır sürdürdüğü Beyaz Show isimli talk show programına, daha önce 3+1 olarak yayınlanmış ve ardından adı 3 Adam olarak değişen programın sunucuları Eser Yenenler, Oğuzhan Koç veİbrahim Büyükak için yazdığı "3 Adam" isimli parçası ile konuk oldu.



Eylül Özkan Öztürk, 2014 yılı son çeyreğinde TRT televizyon kanalında yayınlanan Üstün Dökmenile Yaşama Yerleşmek adlı programda oyunculuk yaptı. 24 Ocak 2015 Cumartesi akşamı Star tv'de başlayan ve sunuculuğunu Murat Başoğlu'nun yaptığı jüri koltuğunda Seyfi Dursunoğlu, Nükhet Duru ve Ümit Erdim'in olduğu "Benzemez Kimse Sana" yarışma programına katıldı.