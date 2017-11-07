Instagram'ın büyük hatası pahalıya patladı!

Bir kullanıcıya karşı yazılan bir tehdit yazısının Instagram tarafından Facebook üzerinde reklam için kullanılması tartışma konusu oldu. Sosyal medya devinin kullandığı algoritmaların beğeni ve yorumlara göre bu yayını kullanması herkesi şaşırtmaya yetti. Paylaşımda, Olivia Solon isimli kullanıcıya yöneltilmiş nefret ve cinsel şiddet içerikleri bulunuyordu.

Daha sonra bu paylaşım, kız kardeşinin Facebook zaman tünelinde Solon ve 155 arkadaşının Instagram kullandığı ve katılımı ile kardeşinin ve diğer "arkadaşlarının" resimlerini görebileceğini söyleyen bir reklam olarak ortaya çıktı.



Facebook'un sahibi olduğu Instagram, bu sorun yüzünden özür diledi ve reklamın sadece Instagram kullanmayan veya uzun bir süredir giriş yapmayan arkadaşlarının zaman tünellerinde gözüktüğünü; gerçekten de tamamen algoritmalar tarafından seçilen bir yayın olduğunu açıkladı.

Facebook şu anda ABD ve Kanada'da seçimler yüzünden büyük bir baskı altında. Senato incelemelerinin merkezinde de sosyal medya hizmetindeki reklamların kullanımı başrolü oynuyor.