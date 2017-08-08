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    Instagram’dan ruh analizi

    Hürriyet Haber
    08 Ağustos 2017 - 23:58Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 23:58

    Harvard ve Vermont üniversitelerinden araştırmacılar depresyon tedavisi gören 166 gönüllü kullanıcının Instagram’ındaki 43 bin 950 fotoğrafı inceledi.

    Buna göre depresyon eğilimi olanlar kişiler daha mavi, siyah ve gri görseller paylaşıyor. Depresyonda olmayanlar parlak tonlar verip ‘Valencia’ efekti kullanıyor. Depresif kişiler “Inkwell” efektini tercih ediyor.

    Etiketler: Instagram , depresyon , gazetehaberleri
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