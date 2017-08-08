Instagram’dan ruh analizi

Buna göre depresyon eğilimi olanlar kişiler daha mavi, siyah ve gri görseller paylaşıyor. Depresyonda olmayanlar parlak tonlar verip ‘Valencia’ efekti kullanıyor. Depresif kişiler “Inkwell” efektini tercih ediyor.
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