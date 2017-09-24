Instagram'dan onaylı hesap nasıl alınır?

Instagram hesap onaylatma ya da bir diğer adıyla mavi rozetli Instagram hesapları; istek sonucunda, Instagram tarafından uygun görülen profillere kullanıcı adının yanında mavi renkli tik işareti konulması ile oluşur. Bu sayede profiller; onaylı Instagram hesabı ya da doğrulanmış hesap olarak adlandırılmaktadır.

Instagram onaylı hesap, çoğu kimse için gereksiz bir işlem gibi görünse de; eğer bilinen bir firma ya da kişiyseniz ve Instagram üzerinden para kazanma gibi bir durumunuz söz konusu ise Instagram mavi tik sayesinde sizi zor durumda bırakacak bir çok sahte hesaplara karşı güvenilirliğinizi ortaya koyabilmeniz mümkün.

Instagram hesabınızın güvenilir ve size ait bir hesap olduğunu belirtebilmenin en etkili yolunun; hesabınızı onaylatmanız olduğunu daha önce belirtmiştik. Peki adınızın yanında duran İnstagram mavi tik nasıl alınır?

Öncelikle eğer tanınmış biriyseniz; direkt olarak Instagram yetkilileri ile mail yoluyla iletişime geçerek hesabınızı onaylatmanız mümkündür. Ancak bu sanıldığı kadar kolay bir işlem değildir. Instagram hesabınızın onaylanmama ihtimali bu yolla oldukça yüksektir.

Bir diğer yol olarak ise Instagram ile partner çalışan sosyal medya uzmanları ya da sosyal medya ajanslarından bu konuda yardım alabilirsiniz. Sayfa onaylatma işlemini iş ortaklarına sunan ve bu şekilde daha hızlı bir şekilde hesabınızı onaylatmanızı sağlayan bu ajanslar işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Ancak bu konuda dikkat etmeniz gereken en önemli konu; seçtiğiniz sosyal medya ajansının güvenilir olup olmamasıdır. Bunu sorgulayabilmek için seçeceğiniz ajansın daha önce instagram onaylatma işlemi yapıp yapmadığını kontrol edebilir ve müşterilerinin memnuniyetini sorgulayabilirsiniz.

Instagram Hesabınızın Onaylanması için Gerekenler

Sanılanın aksine Instagram onaylı hesap herkesin sahip olabileceği bir ayrıcalık değildir. Instagram mavi tik sahibi olabilmeniz için tanınmış bir kişi, ünlü ya da ticari bir firma olmanız Instagram için fazlasıyla önemlidir.

Eğer bu şekilde bir Instagram sayfası sahibi iseniz; Instagram size hesap onayı için bazı öneriler sunuyor.

Facebook hesabınızı Instagram hesabınıza bağlayın.

Twitter hesabınızı Instagram hesabınıza bağlayın.

İnstagram hesabınızda kimlik doğrulaması yapın.

Yukarıda belirtilenler İnstagram hesabınızı onaylatmak için başlıca yapmanız gereken adımlardır.

Bunların yanı sıra Instagram onayı alabilmek için aktif bir takipçi listesine de sahip olmanız gerekmektedir. Elbette bu konuda tek kriter yüksek takipçi sayısı olarak gösterilemez ancak sayfanızda etkileşim bulunan kişi sayısının fazla olması Instagram mavi tik almanızı hızlandıran bir durum olacaktır.

Ancak dikkat edilmesi gereken husus instagram takipçilerinizin kesinlikle organik olmasıdır. Yani satın aldığınız sahte instagram takipçileri ve gönderi beğenileri hesabınızın onaylatılmasını engelleyen temel unsurlardan biridir. Bu sebeple etkileşiminizi arttırmak için organik yöntemler tercih etmeye çalışın.

Instagram hesap onayı için dikkat edilen bir diğer konu ise sizin Instagram da aktif bir kullanıcı olup olmadığınızdır. Eğer uzun süredir hesabınızda oldukça az paylaşımlar yaptıysanız; aktif olmayan bir sayfanın onaylanmasını Instagram gerekli olduğunu düşünmüyor ve hesabınızı onaylamıyor.

Ülke genelinde tanınmış biri olmanız; sizin hakkınızda popüler haber sitelerinde ve gazetelerde haberlerin olması sizin sayfanızı onaylatmanız da kesinlik oluşturmayacağı gibi şansınızı da arttıracaktır.

Instagram onaylanması için şifrenize hiçbir durumda ihtiyaç yoktur. Bu sebeple Instagram onayı için eğer bir firma ile anlaştıysanız kesinlikle şifrenizi paylaşmayın.

Son olarak ise Instagram politikalarına uyum sağlayan bir hesabınızın olması onaylatma işlemi için fazlasıyla önemlidir. Yani sahte takipçi satın alan ve sürekli spam aktiviteler içinde bulunan bir Instagram sayfasının onaylanması kesinlikle mümkün değildir.