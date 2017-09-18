Instagram'dan nasıl para kazanabilirsiniz?

Fotoğraf ve video paylaşmak, her Perşembe en az bir tbt yapmak artık herkesin rutin alışkanlığı haline geldi. Bu kadar görsel içerik ve Instagram’da geçen zaman elbette ki bir yerden sonra paraya çevrilecekti. Bir süredir bu işi ustalıkla yaparak paylaştığı postlar üzerinden para kazanan birçok Instagram fenomeni var. Şimdi, birkaç farklı yolla Instagram’dan para kazanma hayalinizi gerçeğe dönüştürmenize yardım edeceğiz, keyifli okumalar!

Takipçi Sayınızı Artırın

Instagram’da ne satacağınıza karar vermeden önce takipçi sayınızı mutlaka artırmalısınız. Bunun için diğer ünlü fenomenleri takip edebilir, bol hashtagli paylaşımlar yapabilir ve dikkat çekici görsellere yer verebilirsiniz.

Tam Olarak Ne Satmak İstediğinize Karar Verin

Instagram’da ayakkabıdan çantaya kadar her türlü ürünü satabilirsiniz. Eğer somut bir ürün satmaya karar verdiyseniz sektör arayışına girmelisiniz. Instagram, kadın kullanıcı ağırlıklı bir mecra olduğu için kadınları hedefleyeceğiniz ürünler seçmenizi tavsiye ederiz.

Sektör Seçme Zamanı

Kendinize dekorasyon, kozmetik, giyim, aksesuar gibi uzun bir liste hazırlayın. Sonrasında gönderim ve hazırlık aşamalarına göre size en kolay gelen ürün grubunu seçin.

Kaliteli Fotoğraflar Çekin

Elinizde tek bir kanal var; Instagram. Dolayısıyla iki adet tanıtım seçeneğiniz var; fotoğraf ve video. Satacağınız ürünlerin birden fazla açıdan fotoğraflarını çekin, mümkün olduğunca ürünü net bir şekilde gösterin. Birkaç farklı açıdan çekmeniz satışı kolaylaştıracaktır.

Video Zamanı

Ürünün videolarını çekin, renklendirin ve mutlaka ses kullanın. Bazen ürünü tanıtabilir, bazen müzik kullanabilirsiniz. Hedef kitlenize her zaman istediği bilgiyi en kolay şekilde verin.

Kullanıcı Deneyimlerini Paylaşın

Ürünü sattınız ve satın alan kişi size dönüş yaptı. Olumlu olmak kaydıyla mutlaka bu geri dönüşü takipçilerinizle paylaşın. Bu sayede gerçek müşterinizi de potansiyel alıcılarınızı da memnun edersiniz.

Empati Yapın

Ürününüzü satarken, kendiniz de bir alıcıymış gibi düşünün. Neyi merak edersiniz, satın alma kararınızı ne tetikler diye düşünün ve ona göre satışınızı hazırlayın.

Ürün Değil Tecrübelerinizi mi Satacaksınız?

Gezmeyi çok seviyor, bol bol da geziyorsanız siz de bir seyahat fenomeni olabilirsiniz! Gezdiğiniz yerleri tanıtıcı metinlerle, videolar ve çeşitli fotoğraflarla zenginleştirin. Takipçileriniz, sizin gezdiğiniz yerleri gezmek isteyecek, merak edecek ve ilk fırsatta tavsiyelerinize uyarak gezmeye başlayacaktır. Bu da size uzun vadede kazanç sağlayacak. Örneğin; gezdiğiniz yerlerde bulunan restoranlar, onların reklamını yapmanızı isteyecek, ulaşım firmaları size ücretsiz biletler verecek, oteller ücretsiz konaklama hediye edecekler. Neden mi? Çünkü onların ulaşmak istediği kişilere siz bir fotoğraf paylaşımı ile anında ulaşabiliyor olacaksınız!

Uzmanlığınızı Satışa Çevirin!

Diyelim ki web tasarımcısısınız ve müşteri arıyorsunuz. Yaptığınız işleri Instagram profilinizden paylaşın, müşteriler size gelsin!

Kullanıcı Olun!

Bugün birçok youtuber sadece kullandığı ürünleri deneyimleyerek milyonlarca takipçiye ulaşıyor. Siz de aynı şekilde Instagram hesabınızdan kullandığınız ürünlerle ilgili deneyimlerinizi paylaşabilir ve markaların sizinle iletişime geçmesini sağlayabilirsiniz.