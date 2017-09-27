Instagram'da yeni dönem başlıyor! Yorumlar artık...

800 milyon kullanıcıya ulaşan ve 500 milyon günlük kullanıcısı bulunan Instagram, bu başarısını yeni yorum yönetim araçlarıyla kutluyor.

Yeni yorum araçları, herkese açık bir hesabınız varsa yorumları belirli gruplarla kısıtlamanıza izin veriyor. Takipçileriniz veya sizi takip eden kişiler gibi. Buna ek olarak hem herkese açık hesaplar, hem de gizli hesaplar, belirli hesapların kendi gönderilerine yorum yapmasını engelleyebiliyorlar. Tüm bunlar, Instagram'ın kötüye kullanımı engellemeye yönelik çalışmalarının bir parçası.





Firma bu yeniliklerle birlikte otomatik filtresini de güncelleyerek ona Arapça, Franzsıca, Almanca ve Portekizce dillerini kapsamayı sağlayacak araçlar ekledi (başta yalnızca İngilizce destekleniyordu). İşlevler makine öğreniminden faydalandığı için Instagram, filtre mekanizmalarının zaman içinde daha iyi performans sunacağını söylüyor.



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