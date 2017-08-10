Instagram'da yeni dönem başlıyor! Artık sizi takip edenler...

Instagram, kendi canlı yayın özelliğini getirmesinin neredeyse bir sene ardından, şimdi de bir arkadaşınızla birlikte yayın yapma özelliği getiriyor.

Şu an için az sayıda kullanıcıya test amaçlı olarak açık olan özellik, o sırada yayını izleyen herhangi birini seçip yayına davet etmeye izin veriyor.

Bundan sonra, ekran iki yayıncıyı da gösterecek şekilde ikiye bölünüyor, bildiğimiz "beğeniler" ve yorum yapma özelliği aynen devam ediyor.

Duruma göre, yayına bir arkadaşınızı davet etmek pek çok işe yarayabilir. Mesela sahne korkusunu aşmak, izleyicilerinizi katılmaya davet etmek, veya sadece özel misafirleri yayınınıza davet etmeyi kolaylaştırmak için ideal.





Yayın sırasında, misafirler istedikleri zaman çıkabilirler, orijinal yayıncı da isterse bunu Instagram'ın Hikayeler'inde paylaşabilir, telefonuna kaydedebilir veya uygulamadan tamamen silebilir.

Facebook da Mayıs ayında benzer bir özellik için planlarını açıklamıştı, o yüzden Instagram'ın canlı yayına arkadaş davet etme özelliği getirmesi pek şaşırtıcı değil.

Birlikte yayın özelliği hala geliştirme aşamasında, ama bir Instagram temsilcisinin söylediğine göre özelliği birkaç ay içerisinde tüm dünyada görebiliriz.