Instagram'da sizi takip etmeyenleri anlamanın yolu

Tüm Instagram bağımlıları bilir ki, bu platformda en önemli şey daha fazla takipçi kazanmaktır. Ancak yeni takipçiler kazanmak kadar, var olanları korumak da çok önemli. Peki sizi takip etmeyi bırakan insanları görmenin bir yolu var mı? Eğer Google'da kimin sizi takip etmeyi bıraktığını bulmanın yollarını ararsanız, karşınıza çıkan hiç bir yol veya uygulama işe yaramayacaktır. Tıpkı Facebook sayfanıza kimlerin baktığını öğrenmeye çalışmak gibi, bu da imkansız bir şey...

Bilinmeyen bir sebepten dolayı Instagram, sizi takibi bırakan insanların kimler olduğunu bilmenizi istemiyor. Platform ayrıca üçüncü parti uygulamaların da bu veriyi elde etmesini engelliyor.

Şu an istediğiniz bilgiye en yakın şey, sadece sizi takip etmeyi bırakanların sayısı. Piyasada bulunan takipçi kontrolü uygulamaları sadece ne kadar takipçi kazanıp kaybettiğinizi gösterebiliyor. Instagram API'si kimlerin sizi takip etmeyi bıraktığı bilgisini içermiyor bile.

İşte sizi terk edenleri bulmanın zor ama çalışan yöntemi

Hiç bir üçüncü-parti Instagram uygulaması istediğiniz veriyi sunmasa da, sizi takip etmeyi bırakanları, en azından manüel olarak bulabilirsiniz. Bu çok meşakkatli bir süreç olacak, ancak şu an çalışan tek yöntem bu:

Android kullanıyorsanız Unfollowers for Instagram, iOS kullanıyorsanız UnFollowers for Instagram uygulamasını indirin.



MagiMetrics'e gidin ve kayıt olun. CrowdBabble ya da benzeri diğer hizmetleri de kullanabilirsiniz.



Instagram hesabınızın analiz edilmesine izin verin.



Takipçi listenizi CSV veya Excel dosyasına çevirin.



Bu listeyi tarih ile isimlendirin ve saklayın.



Unfollowers veya Instafollow size takipçi kaybettiğinizi söylediğinde MagiMetrics'e gidin ve tekrar takipçi listenizi alın.



Eski liste ile yeni listeyi karşılaştırın.



Biraz uzun ve sıkıcı bir yöntem, ama bu sayede sizi kimin takip etmeyi bıraktığını öğrenebilirsiniz. Ancak sizi takip etmeyi bırakanlar konusunda çok endişelenmeyin. Özellikle de bu konuda bilgi verdiğini iddia eden uygulamalardan uzak durun. Çünkü daha önce söylediğimiz gibi Instagram'ın API'si bu bilgiyi üçüncü parti geliştiriciler ile paylaşmıyor.



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