Instagram'a GIF animasyonları geliyor!

Instagram Story özelliğine öncesinde Boomerang, Superzoom, Tersten ve Eller Serbest gibi çekim seçenekleri eklenmişti. Instagram yeni bir özelliği kullanıcılarına sunabilir.

The Next Web'in haberine göre Instagram, Story bölümü için GIF animasyonları özelliğinin testlerine başladı. Şirket bu özelliği hazırlamak için temel olarak popüler GIF kaynağı olan Giphy’nin veri tabanı üzerine çalışıyor. Eğer bu ortaklık sonuç bulursa Instagram kullanıcıları, Story bölümünden Giphy'nin GIF seçeneklerinden yararlanabilecek. Instagram'ın, Brezilya, Endonezya ve Filipinler’deki kullanıcılara bu özelliği açtığı biliniyorken, bu özelliğin testlerine de geçtiğimiz yılın Kasım ayında başladığı biliniyor. Özelliğin bazı ülkelerde test için kullanıcılara sunulmasının sebebi ise testlerin daha geniş bir hal almasından kaynaklanıyor.