Instagram'da ekran görüntüsü gizlice nasıl alınır?

Instagram için, açık bir şekilde ekran görüntüsü alma dönemi sona eriyor. Şirket, kademeli olarak kullanıcılara, hikayelerde alınan ekran görüntüsünden haberdar olma özelliğini sunmaya başladı. Ancak halen tüm kullanıcılarda aktif değil, test aşamasında. Şu anlık özelliğin aktif olduğu kullanıcılar tarafından konuyla alakalı paylaşılan fotoğraflara göre Snapchat'te olduğu gibi, bir bildirim gitmiyor. Paylaşılan hikayenin kimler tarafından görüldüğüne bakılan bölümde, hikayeyi gören kişinin yanında bir yıldız beliriyor.

Özellik halen test aşamasında denmişti. Ancak bazı kullanıcılar, Instagram'da gizli olarak ekran görüntüsü almanın yolunu buldu. Nasıl mı?

-Öncelikle Instagram'da ekran görüntüsü alınmak istenen hikayeyi açın.

-Sonrasında cihazda, "Uçak Modu" aktif olması gerekiyor.

-Son olarak hikayeyi yeniden açın ve ekran görüntüsü alın.

İşlem bu kadar.