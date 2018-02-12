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    Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!

    Hürriyet Haber
    12.02.2018 - 13:19 | Son Güncelleme:

    Instagram, test uygulamasında yer alan kullanıcılar, bir hikayenin ekran görüntüsünü aldığınız zaman, o kişinin görebileceği bir uyarıyı sistemi geliştiriyor.

    Testte yer alan kullanıcılar, hikayeye kimler bakmış listesine giderek, fotoğraflarının ekran görüntüsünü alan herkesin yanında yeni bir uyarı logosunu görecek ve böylelikle hikayenin ekran görüntüsünü kim aldığını öğrenebilir hale gelecek.

    Instagram yaptığı açıklama göre, “her zaman Instagram’da deneyimi geliştirme yollarını test ediyoruz ve her anı sizin için önemli olan insanlarla paylaşmanızı kolaylaştırıyoruz” diyerek testi kabul ettiği söyleniyor.

    Instagramda ekran görüntüsü alan yandı

    Instagram, bu özelliği, tüm kullanıcılara sunup sunmayacağına karar vermeden önce, bu özelliğin etkileşim üzerinde belirgin bir etkisi olup olmadığını da deniyor olabilir. Bu güncelleme sonucu zamanla daha az hikaye izlenebilir. Test aşamasında olan uygulama, ne zaman geleceği belli değil.

    Etiketler: instagram , ekran görüntüsü , uygulama
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