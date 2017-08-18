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    Instagram'da DM gönderenler için yeni dönem başlıyor!

    Hürriyet Haber
    18 Ağustos 2017 - 14:35Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 14:35

    Instagram, DM karışıklığını giderecek olan iOS ve Android uygulamaları için yeni bir özellik geliştiriyor. Bu özellikle cevap verdiğiniz görseli bir çıkartma haline getirerek fotoğraf ve videolarınıza kolayca dahil edebileceksiniz.

    Instagram, kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunabilmek için yorumlar bölümünde değişikliğe gittiğini ve bu sayede Instagram fotoğraflarının yorumlarına alt yorumlar yapılabilececeğini sizlere daha önce aktarmıştık.

    Instagramda DM gönderenler için yeni dönem başlıyor
    Instagram şimdi de DM yani direkt mesajlaşmalardaki cevap verme karışıklığında yeni bir özellikle çözüm getirdi. Daha önce kullanıcılar kendi fotoğraflarına veya videolarına DM üzerinden fotoğraf veya video şeklinde yanıt verebiliyordu. Yeni özellikle cevap verdiğiniz görseli bir çıkartma (sticker) haline getirerek fotoğraf ve videolarınıza kolayca ekleyebileceksiniz.

    Çıkartmayı istediğiniz yere ekleyebilir, doodle yapabilir veya yine fotoğrafınıza ekstra çıkartmalar/metinler ekleyebilirsiniz. Bu sayede daha gülünç ve yaratıcı gönderiler oluşturabilirsiniz.

    Etiketler: instagram , uygulama , dm
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