Instagram'da canlı yayına arkadaş davet etme özelliği!

İnsanlara önemli anlarını paylaşmaları için daha fazla olanak sağlamayı amaçlayan Instagram, canlı yayın özelliğine bir güncelleme daha getirdi. Bu yeni özellik ile insanlar, bir arkadaşlarını davet ederek ortak canlı yayın yapabilecek, hatta geçtiğimiz ay sunulan yüz filtreleriyle eş zamanlı olarak oynayabilecekler.

Instagram canlı yayına birini davet edebilmek için o kişinin canlı yayını hali hazırda izliyor olması gerekiyor. İzleyiciler arasından seçilen kişi daveti kabul ettiğinde ekran ikiye bölünüyor ve ortak yayın başlıyor. Kişiyi davet etmek için canlı yayına başladıktan sonra sol aşağıda yer alan “ekle” bölümüne gelmeniz ve davetiye göndermeniz gerekiyor. Davetiyeyi alan izleyici, eğer kabul ederse ekran ortadan ikiye bölünüyor ve bizim daha önce YouNow gibi servislerde gördüğümüze benzer bir arayüzde canlı yayın devam ediyor.







Ayrıca canlı yayını yapan kişiler, geçtiğimiz ay sunulan yüz filtreleriyle eş zamanlı olarak oynayabiliyor. Hem iOS hem de Android uygulamasına gelen son güncellemeyle birlikte, canlı yayına davet özelliği yanı sıra, hikayelere birden fazla fotoğraf ve video paylaşma ve hata düzetmeleri de kullanıcılara sunuldu.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında devreye giren canlı yayın özelliği hem şahsi kullanıcıların arkadaşlarıyla hem de bizim gibi yayınların okurlarla buluşmasını mümkün kılıyor. Son olarak bahsi geçen güncellemenin versiyon 20 sürümüne dahil olduğunu da belirtelim.