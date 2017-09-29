Instagram'a yepyeni özellikler geldi!

CEO ve Kurucu Ortak Kevin Systrom , "En başından bu yana, Instagram'ı herkes için samimi bir topluluk haline getirmeye çalıştık. Kullanıcılarımız 800 milyona ulaştı ve bunların 500 milyonu Instagram'ı her gün kullanıyor. Güvenlik ve nezakete olan bağlılığımızı güçlendirmek, her zamankinden daha önemli.", diyor.

Hala yolculuğunun başında olduğunu belirten Instagram, herkesin eleştiri ve tacizden arınmış bir şekilde, güvenle kendileri olabileceği bir topluluk yaratmak istiyor.

Instagram, herkesi rahat ve güvenilir hissettirebilmek için daha fazla yorum kontrolleri yayınlıyor. Geçen yıl yorum deneyiminin yönetilmesine yardımcı olmak için bir takım araçlar yayınlayan Instagram, şimdi de pozitif bir yorum deneyimi yaşamaya yardımcı olmak adına yenilerini yayınlıyor. Hesabı herkese açık olan insanlar artık gönderilerine kimlerin yorum yapabileceğine karar verebilecek. Herkes, sadece takip ettikleri insanlar veya kendilerini takip eden insanlar gibi belirli kişi grupları seçilebilecek. Hesapları gizli olan insanlar takipçilerinin, hesapları açık olan insanlar da herkesin yorum yapmasını engelleyebilecek.





Nezaket Etiketleri

Yeni kalp şeklindeki etiketlerden oluşan koleksiyonu kullanarak fotoğraflar veya videolar görsel bir nezaket ifadesine dönüştürülebilecek. Birinin Hikayesinde nezaket etiketi görüldüğünde, kimin oluşturduğunu öğrenmek için üzerine tıklamak yeterli olacak.

Canlı Videolar için Anonim İhbar

Instagram, en çok ihtiyaç duyulduğu anda, insanlara ruh sağlığına yönelik destek sağlamaya devam ediyor. Birinin canlı bir video sırasında zorluklarla yüzleştiği veya desteğe ihtiyaç duydukları görüldüğünde, anonim olarak bildirilebiliyor. Bu kişi bir yardım hattıyla görüşme, arkadaşıyla iletişime geçme veya diğer ipuçları ve destek olanaklarını görme gibi yardım seçeneklerinin yer aldığı bir mesaj görüyor.

İhbar aracına, ekranın altında yer alan yorum barındaki üç noktaya tıklayarak erişilebiliyor. Instagram, insanların en ihtiyaç duyduğu zamanlarda yardıma koşabilmek için, dünyanın dört bir yanında 7 gün 24 saat çalışan ekiplere sahip. Instagram bu araçlarla insanların bulundukları her yerde yardıma erişebilmesini sağlamayı amaçlıyor.