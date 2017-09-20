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    Instagram'a yepyeni bir özellik daha geldi!

    Hürriyet Haber
    20.09.2017 - 06:34 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 06:34

    "Ali seni takip etti" bildirimi ile ünlü olan takipçi özelliğini Twitter ortaya çıkarmıştı. Şimdiyse takipçi listesi özelliğine kavuşan en son sosyal medya platformu Instagram oldu.

    Instagram, son güncellemesiyle birlikte bir profili ziyaret ettiğinizde, bu profilin sizi takip edip etmediğini gösteriyor. Yani arkadaş listenizi takipçiler için dakikalarca araştırmanız artık gerekmeyecek. 

    Maalesef yeni özellik şimdilik sadece Android kullanıcıları için geçerli. Ancak iOS kullanıcıları da yapılan açıklamaya göre çok yakın zamanda bu özelliğe kavuşacaklar.

    Bu güncellemede ayrıca masaüstü için hikayeler özelliği, Instagram galeriler güncellemesi, konulu yorumlar ve Facebook'tan Instagram'a geçiş özelliği eklendi. Windows mobile sürümü de ayrıca bazı bug'lardan kurtuldu ve yeni özellikler kazandı.

    Instagrama yepyeni bir özellik daha geldi
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    Etiketler: instagram , twitter , uygulama , sosyal medya
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