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Instagram'a son görülme özelliği geldi!

Hürriyet Haber
18.01.2018 - 14:08 | Son Güncelleme:

Instagram, sessiz sedasız yeni bir özelliğini devreye aldı. Henüz kullanıcıların görmediği bu özellik aktif hale geldiğinde artık Instagram'a giren herkes Whatsapp'ta olduğu gibi son görülme tarihi öğrenilebilecek.

Instagram'a Whatsapp'ta ve Messenger'da olan bir özellik geldi. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, DM’lerde (Doğrudan Mesajlar) konuştuğu kişilerin çevrimiçi durumunu görebilirler. Bu özellik, kişi hesabınızı takip etmese bile çalışır. Çevrimiçi raporlar, Instagram’ın sadece metin öyküleri ve ekran görüntüleri için uyarılar gibi diğer özellikleri test ettiğini de öne sürüldü.

Instagrama son görülme özelliği geldi

INSTAGRAM SON GÖRÜLME ÖZELLİĞİ NASIL KAPATILIR?

Belirttiğimiz gibi Instagram, WhatsApp’de ‘Son Görülme’ ve Facebook Messenger’da ‘Aktif olarak’ benzer bir yeni özellik test edildi. Uygulamanın Instagram Direk Mesaj bölümüne girerek erişilebilir. Kullanıcı uygulamada çevrimiçi olduğunda en son görüldüğü zaman gösteriliyor. ‘Şu an Aktif ‘, ‘Bugün aktifti’, ‘1 saat önce aktifti’, ’24 saat aktif’ gibi zaman aralıkları belirtiliyor. Seçenekler menüsünden aşağıdaki ekrana ulaşarak Instagram’ın son görülme özelliğini kapatabilirsiniz.
Instagrama son görülme özelliği geldi

Etiketler: instagram , sosyal medya , instagram son görülme , instagram son görülme kapatma
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