Instagram'a görüntülü görüşme özelliği yolda!

Snapchat'in popüler işlevlerini kendi üzerine ekleyen Instagram, yakında videolu görüşme yeteneği kazanabilir. Dedikodulara göre firma, bu özelliği geliştirmekle meşgul.

WABetaInfo, yeni videolu arama işlevini Instagram'ın herkese açık olmayan bir sürümünde Direkt Mesajlaşma bölümünde gördüğünü iddia ediyor. Siteye göre işlev, "bir başkasıyla aktif bir sohbet penceresini açtığınız anda kullanılabilir hale geliyor".

Yani videolu arama simgesi, sadece karşı taraf sohbet istediğinizi kabul ettiğinde görünüyor. Şu an direkt mesaj ekranında sağ üstte sadece bir "i" simgesini görüyoruz.





Instagram'ın canlı yayın işlevine sahip olduğunu hesaba katarsak, videolu görüşme yeteneklerini kazanması çok zor bir iş olmasa gerek. Videolu sohbet, kullanıcıların birbirleriyle daha fazla zaman geçirmesini sağlayabileceğinden, Instagram'ın sahibi Facebook'un da yararına olabilir. Instagram'da daha fazla kalmanız, daha fazla reklam görmeniz ve Facebook için daha fazla gelir anlamı taşıyor.

Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp ve Messenger'da da videolu görüşme işlevleri var. Instagram'ın bu gruba katılmasıyla firmanın diğer videolu görüşme uygulamalarının nasıl etkileneceği merak konusu.



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