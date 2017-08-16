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    Instagram'a büyük değişiklik geliyor!

    Hürriyet Haber
    16 Ağustos 2017 - 07:29Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 07:30

    Instagram, kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunabilmek için yorumlar bölümünde değişikliğe gittiğini duyurdu. İşte Instagram'ı Facebook ile benzer bir hale getiren değişikliğin detayları...

    700 milyondan fazla kullanıcısı ile dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım ağı olan Instagram, oldukça yükselen büyüme ivmesini devam ettirmek ve kullanıcılara daha iyi bir sosyal medya deneyimi sunabilmek için farklı her geçen gün farklı bir yenilik ile karşımıza çıkmaya devam ediyor.

    Kullanıcıların canlı yayınlara arkadaşlarını davet edebilmesine imkan tanıyacak olan çoklu canlı yayın desteği için hazırlıklarına devam eden Instagram, yorum sisteminde kullanıcıları sevindiren bir değişikliğe gitti.

    Instagram'da herhangi bir yorumu cevaplamak için Yanıtla butonuna tıklandığında, yorum sahibinin kullanıcı adı otomatik olarak ekleniyor ve bu sayede kullanıcı yorumuna cevap geldiği konusunda bilgilendiriliyor.

    Instagrama büyük değişiklik geliyor

    shiftdelete.net'in haberine göre kullanıcıları bu durumun oluşturduğu yorum Karmaşasından kurtarmak isteyen Instagram, tıpkı Facebook'ta olduğu gibi yorumlara verilen cevapları bir grup altında toplayacak.

    Bu sayede özellikle yüksek takipçi sayısına sahip olan hesaplarda kullanıcılara verilen yanıtların ve yorumlar aracılığıyla yapılan tartışmaların rahatlıkla görüntülenmesi hedefleniyor.

    Yorum alanında yapılan bu değişikliğin önümüzdeki haftalarda iOS ve Android kullanıcıları ile buluşacağı açıklandı.

    Etiketler: instagram , uygulama , yorum
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