Instagram kullanıcılarına kötü haber: Takip etmeseniz de...

Instagram yeterince zamanınızı öldüremiyorsa hazır olun, çünkü Zuckerberg'in hayatınızı biraz daha ele geçirecek güzel bir planı var. Popüler fotoğraf paylaşım platformu, yakında paylaşmadığınız kişilerin fotoğraflarını ana akışınızda göstermeye başlayacak.

Başkalarının fotoğraflarına Instagram'ın Gözat sekmesi yoluyla zaten bakıyordunuz, ancak bu yenilikle birlikte başkaları, isteseniz de istemeseniz de önünüze çıkmaya başlayacak. "Sizin için önerilen gönderiler" gösterilmeden önce, gerçekten takip ettiğiniz kişilere ait fotoğrafların hepsine bakmanız gerekecek.

Instagram'ın yardım makalesine göre önerilecek gönderiler, "takip ettiğiniz hesapların beğendiği gönderilere göre" belirlenecek. Önerileri görmek istemiyorsanız, onları geçici olarak gizleyebileceksiniz ancak kalıcı olarak gizleme seçeneğiniz bulunmayacak. Önerileri geçici olarak gizlemek için gönderinin sağ üstündeki üç noktaya dokunmanız ve "Gizle" üzerine dokunmanız yeterli olacak.





chip.com.tr'nin haberine göre yeni işlev, Instagram'dan çıkmayanlara yeni içerikler sunarak muhtemelen memnun edecek. Ancak tamamen kapatılmadığından, sosyal ağı kontrol altında tutmak isteyenlerin siniri biraz bozulabilir.

Instagram bu ayın başında yaptığı bir yenilikle hashtag'leri takip etmeyi mümkün hale getirmişti. Bu sayede örneğin #teknoloji ve #mwc2018 gibi etiketleri aynı bir kullanıcıyı takip eder gibi takip edebiliyor, etiketleri içeren yeni gönderileri akışınızda görebiliyordunuz.