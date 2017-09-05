Instagram kullananlara büyük şok

Instagram bu kez çok ciddi bir güvenlik ihlali ile karşı karşıya gibi görünüyor. Sosyal fotoğraf hizmeti, saldırganların Instagram'ın programlama ara yüzündeki bir hatayı kötüye kullanarak bazı "yüksek profilli" kullanıcıların telefon numaralarına ve e-mail adreslerine erişim sağladığına dair uyarılar gönderiyor.

Saldırganlar en azından şifreleri ele geçiremediler ve Instagram da bu hatayı şu an onardığını söylüyor. Ama tüm doğrulanmış kullanıcıları tedbiri elden bırakmamaları konusunda da uyarıyor.

Kullanıcılar şimdi Instagram'ın durum hakkında daha fazla detay vermesini bekliyor. Veri hırsızlığının ne zaman gerçekleştiği ve ne kadar kişinin hedeflendiği henüz açıklanmadı. Ayrıca geçenlerde Selena Gomez'in Instagram hesabının ele geçirilmesi olayıyla bu olayın alakalı olup olmadığı da netlik kazanmış değil.

Daha kötü bir veri ihlali de olabilirdi ama Instagram'ın Gomez olayından hemen sonra böyle bir sorun yaşaması kullanıcıların güvenini düşürebilir. Instagram çok hızlı büyüyor ama büyük isimli kullanıcılar güvenlik korkuları sebebiyle çekingen davranmaya başlarsa sorun yaşayabilir.