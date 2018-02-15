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    Instagram kendi repost özelliğini hayata geçiriyor!

    chip.com.tr
    15.02.2018 - 07:09 | Son Güncelleme:

    Instagram, Twitter'ın retweet özelliğine benzer bir "re-gram" özelliğini test ediyor!

    Instagram, profesyonel ya da amatör fark etmeden tüm fotoğraf tutkunlarını bir araya getiren harika bir sosyal medya platformu olsa da, diğer platformlarda bulunan yeniden paylaşma özelliğine sahip olmaması, başkalarına ait gönderileri paylaşmayı zorlaştırıyordu. Takip ettiğiniz birinin gönderilerini kendi takipçilerinizle paylaşmak, ve bunu kaynak göstererek yapmak yakında Instagram'da mümkün olacak.

    Instagram kendi repost özelliğini hayata geçiriyor

    Techcrunch'a göre Instagram şu an yorum ve çıkarma özelliklerine sahip bir 'regram' özelliğini test ediyor. Tabii ki, eğer isterseniz gizlilik ayarlarından bu özelliği kapatabileceksiniz. Bu özelliğin eksikliği, kullanıcıları ekran görüntüsü alarak tekrar paylaşmak zorunda bırakıyordu. Instagram şu an bu duruma karşı da bir önlemi şu an test ediyor, ama yeniden paylaşma özelliği zaten ekran görüntüsü alarak paylaşanları büyük ölçüde azaltacaktır.

    Eğer Instagram bu özelliği uygulamayı çok kalabalık hale getirmeden uyarlamayı başarırsa, platformda bulunan büyük bir eksiği kapatmış olacak.

    Etiketler: instagram , repost , regram , instagram regram
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