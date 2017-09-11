Instagram, Hikayeler özelliğinde değişikliğe gidiyor!

Instagram'ın Snapchat'ten arakladığı Hikayeler konsepti, kısa zamanda tüm Snapchat platformundan bile daha fazla kullanılmaya başlanmıştı. Benzer bir işlev bu senenin başında Facebook'a geldi, ancak Instagram'ın hikayeleri kadar başarılı olmadı.

Şimdi ise Instagram, hikayeleri direkt olarak Facebook'ta paylaşmaya yönelik bir işlevi test etmeye başladı. Bu işlev herkese açılırsa sıkı Instagram kullanıcıları, hikayelerini iki kez paylaşmak zorunda kalmadan, Facebook'ta da paylaşabilecekler.

chip.com.tr'nin haberine göre şu an Portekiz'de çalışmaya başlayan işlevi Lizbon'daki bir kullanıcı olan Mario Rui Andre keşfetti. Henüz ortaya çıkmayan yeni işlevler hakkında konuşmayı pek sevmeyen Facebook ise bu işlevle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Kullanıcılar ise kendilerini ek adımlar atmaktan kurtaran bu işlevi muhtemelen beğenecekler.







