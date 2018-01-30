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Instagram hikaye sıralaması neye göre yapılıyor?

Hürriyet Haber
30.01.2018 - 07:41 | Son Güncelleme:

Instagram hikaye sıralamasının nasıl oluştuğunu merak ediyorsunuz; büyük ihtimalle de ilk sıralarda olanların sizin profilinizi daha sık ziyaret ettiğini düşünüyor dahi olabilirsiniz. Peki işin aslı gerçekten böyle mi? Instagram hikaye sıralaması neye göre yapılıyor?

Instagram hikaye sıralamasının neye göre düzenlendiği fazlaca merak ediliyor. Hatta bu konuda kesin bilgiye ulaşmaya çalışan kullanıcılar Google'da işin aslını arıyor; ancak bu konuda net ifadelerle Instagram'ın hangi algoritmayı kullandığı anlatılmıyor. Instagram'da paylaştığınız hikayelerden herhangi birini açıp yukarı kaydırdığınızda hikayenize bakanların bir listesini görüyorsunuz. Ancak bu listede bazı isimler belli dönemlerde hep üst sıralarda ve nedenle bazıları bizi şaşırtan isimler; bazıları ise gerçekten de görüştüğümüz konuştuğumuz kişiler. Peki Instagram bu listeyi neye göre yapıyor, sıralıyor?
Instagram hikaye sıralaması neye göre yapılıyor
Yukarıdaki görüntüde göreceğiniz üzere paylaşılan bir hikayeye bakanların bir listesi bulunuyor. Sıralama da genellikle her paylaşılan hikayede bu şekilde. 

Öncelikle Instagram'ın bu konuda hiçbir açıklamasının olmadığını söyleyerek işe başlayalım. Yani biz ne dersek diyelim, siz nereden okursanız okuyun bu sorunun net cevabını asla bulamayacaksınız. Ancak varsayımlarda bulunabiliriz elbette; ama bu da kesin bir şey söylemeyecek, bunu da özellikle belirterek bu listenin nasıl oluştuğunu tahminlerle anlatalım:

Instagram'da hikayelerde üst sıralarda görünme sebepleri;

Üst sıralarda görünenlerle sık sık ya da belli aralıklarla DM yoluyla mesajlaştınız mı?

Etkileşiminiz nasıl? Instagram'da söz konusu kullanıcı fotoğraflarınızı sıkça beğeniyor, ya da siz onun fotoğraflarını hep beğeniyor musunuz? Fotoğraflarınıza yorum yapıyor musunuz?

Sık sık siz ilgili kişinin profiline giriyor musunuz?

Bu soruların yanıtlarından sadece birine bile evet diyorsanız sebebi bu olabilir. Ancak tekrar söylemek gerekir ki bu sorunun yanıtını kesin olarak belirtmek mümkün değil.

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