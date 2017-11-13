Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Instagram hashtag takip etme özelliği test ediliyor

    Instagram hashtag takip etme özelliği test ediliyor

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 15:06 | Son Güncelleme:

    En çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, hashtag takip etme özelliğini test etmeye başladı.

    Snapchat’ın birçok özelliğinden esinlenerek kullanıcılarını artıran Instagram, en son fotoğrafları hikaye olarak paylaşabilme özelliği getirmişti. Şimdi ise hashtag takip etme özelliğini test etmeye başladı.

    Bir kullanıcı tarafından keşfedilen özellik, kullanıcıların aynı hesapları takip ettikleri gibi hashtag’leri de takip etmelerine imkan sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar popüler hashtag’lerini sürekli takip edebilecek ve onla ilgili oluşturulan gönderileri kolayca görebilecek. Benzer bir özellik Twitter'da, TweetDeck uygulamasında bulunuyor.

    Etiketler: Instagram yeni özellik , Instagram TweetDeck , Instagram hashtag takip etme
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri