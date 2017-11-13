Instagram hashtag takip etme özelliği test ediliyor

Snapchat’ın birçok özelliğinden esinlenerek kullanıcılarını artıran Instagram, en son fotoğrafları hikaye olarak paylaşabilme özelliği getirmişti. Şimdi ise hashtag takip etme özelliğini test etmeye başladı.

Bir kullanıcı tarafından keşfedilen özellik, kullanıcıların aynı hesapları takip ettikleri gibi hashtag’leri de takip etmelerine imkan sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar popüler hashtag’lerini sürekli takip edebilecek ve onla ilgili oluşturulan gönderileri kolayca görebilecek. Benzer bir özellik Twitter'da, TweetDeck uygulamasında bulunuyor.