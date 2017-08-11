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    Instagram fenomeni İtalyan DJ'e haciz şoku!

    Hürriyet Haber
    11 Ağustos 2017 - 08:45Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 10:03

    Son dönemde adını çok duyuran ve Instagram'da servetini nasıl harcadığını ifşa eden İtalyan Dj Gianluca Vacchi’nin mal varlığına haciz gelmesi sosyal medyada olay oldu. Ünlü DJ, Türkiye'de de bir mekân da sahne almış, yoğun ilgiyle karşılanmıştı.

    50 yaşındaki İtalyan DJ'ın lüks içinde süren yaşamına büyük bir darbe indi. 11 milyon Instagram takipçisi bulunan Gianluca Vacchi'nin mal varlığının bir kısmına haciz geldiği belirtiliyor. 

    Servetini her fırsatta gözler önüne seren ünlü ismin mallarına haciz gelmesi ise İtalya ve Avrupa'daki takipçileri tarafından espri konusu yapıldı. 

    İtalyan bir sosyal medya kullanıcısı "Vacchi'ye bir iş bulun' isimli bir Facebook sayfası açtı. Sayfanın kısa süre içinde büyük ilgi çektiği belirtiliyor. 

    Instagram fenomeni İtalyan DJe haciz şoku

     

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    Etiketler: italyan , DJ , ınstagram
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