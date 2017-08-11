Instagram fenomeni İtalyan DJ'e haciz şoku!

50 yaşındaki İtalyan DJ'ın lüks içinde süren yaşamına büyük bir darbe indi. 11 milyon Instagram takipçisi bulunan Gianluca Vacchi'nin mal varlığının bir kısmına haciz geldiği belirtiliyor.

Servetini her fırsatta gözler önüne seren ünlü ismin mallarına haciz gelmesi ise İtalya ve Avrupa'daki takipçileri tarafından espri konusu yapıldı.

İtalyan bir sosyal medya kullanıcısı "Vacchi'ye bir iş bulun' isimli bir Facebook sayfası açtı. Sayfanın kısa süre içinde büyük ilgi çektiği belirtiliyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

