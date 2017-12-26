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    Instagram ana ekran üzerinden yorum yapma özelliğini aktif etti

    Hürriyet Haber
    26.12.2017 - 13:07 | Son Güncelleme:

    Instagram'da yorum yapmak çok uğraş gerektirmese de biraz zaman alan bir süreç. Pek çok kullanıcı bu özelliğin ne zaman geleceğini merak ediyordu. Şirket sonunda bu kadar beklenen özelliği kullanıcılarına sundu.

    Instagram'da yorum bölümünün fotoğraf veya videonun altında ortaya çıkması için birkaç saniye fotoğraf veya videoya bakmak gerekiyordu. Özelliğin ulaştığı kullanıcılar artık paylaşımın altında " yorum ekle" yazan bir metin kutusu görüyor. ilk etapta bu özelliğin küçük ölçekli bir grupla test edildiği düşünülüyordu. Ancak yapılan açıklamalarda özelliğin sunucu üzerinden dağıtıldığı ve kademeli olarak tüm kullanıcılara ulaştırılacağı belirtildi.

    Instagram ana ekran üzerinden yorum yapma özelliğini aktif etti

    Instagram'ın yorum yapmayı kolaylaştırması ve bu yolla etkileşimi artırması sayesinde platform daha da büyüyebilir. Şirket ana ekran üzerinden yorum yapma özelliğini ilk olarak iOS'ta kullanıcılarına sundu. Ancak Android kullanıcıların da bu imkandan yararlanabildiğini açıkladı.

    Etiketler: Instagram'ın yeni özelliği
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