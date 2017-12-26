Instagram ana ekran üzerinden yorum yapma özelliğini aktif etti

Instagram'da yorum bölümünün fotoğraf veya videonun altında ortaya çıkması için birkaç saniye fotoğraf veya videoya bakmak gerekiyordu. Özelliğin ulaştığı kullanıcılar artık paylaşımın altında " yorum ekle" yazan bir metin kutusu görüyor. ilk etapta bu özelliğin küçük ölçekli bir grupla test edildiği düşünülüyordu. Ancak yapılan açıklamalarda özelliğin sunucu üzerinden dağıtıldığı ve kademeli olarak tüm kullanıcılara ulaştırılacağı belirtildi.

Instagram'ın yorum yapmayı kolaylaştırması ve bu yolla etkileşimi artırması sayesinde platform daha da büyüyebilir. Şirket ana ekran üzerinden yorum yapma özelliğini ilk olarak iOS'ta kullanıcılarına sundu. Ancak Android kullanıcıların da bu imkandan yararlanabildiğini açıkladı.