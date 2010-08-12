Hemen atladım, gittim.

Ama Türk yapımına…

Kadro müthiş;

Aziz Di Caprio, Nihat Caine, Şekip Gordon-Levitt, Aykut Qcaman…

Konu daha da müthiş.

Bir adam var.

Kafanda bir rüya yaratıyor.

Orjinalinde mimar var, burada inşaat mühendisi.

Diyor ki; 3 sene üst üste şampiyon olacağız.

Sen heyecanlanıyorsun falan…

Yetmiyor, rüyanın içine bir rüya daha sokuyor.

Diyor ki; Fenerbahçe’nin artık Manchester gibi sportif direktörü var.

Ama rüyadasın ya; görev tanımı tam belli değil.

Rüyadan uyanman için dürtülmen lazım.

Trabzon hem kupada, hem ligde son maçta dürtüyor.

Seyirci bir türlü uyanmıyor.

Sonra bir rüya daha sokuyor. Diyor ki; o sportif direktörü, çok başarılı ya, teknik direktör yaptım.

Adam gidiyor, Avrupa’dan futbolcu alıyor.

Halbuki adam geçen rüyada Andre Santos ve Baroni’yi almış.

Acaba Daum’u sabote mi ettiler derken, bir rüya daha sokuyorlar.

Diyorlar ki; “Krasic Fener’de.”

Halbuki Güiza, Önder, Selçuk Fener’de.

Fakat seyirci uyanmak bilmiyor.

Ulan yetmiyor, bir rüya daha sokuyorlar.

Diyor ki, bu sene Şampiyonlar Ligi’ndeyiz.

Young Boys seni dürtüyor.

Seyirci yine uyanmıyor.

Ve en son rüyan Avrupa Ligi.

Sana PAOK çıkıyor.

Fakat filmin sonu güzel.

Son rüyada ölürsen Araf’a gönderiyorlar.

Tam anlatamadım galiba…

Burada ölürsen Araf’a gönderiyorlar, Araf’a…

Karşı tarafa değil…