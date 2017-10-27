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    İnsansı robot Suudi Arabistan vatandaşı oldu!

    Hürriyet Haber
    27.10.2017 - 10:50 | Son Güncelleme:

    Suudi Arabistan insansı robot Sophia’ya vatandaşlık verdi. Yaptığı hamleyle Suudi Arabistan, bir insansı robota ilk vatandaşlık veren ülke unvanını kazandı. Sophia, dünyanın ilk robot vatandaşı oldu.

    Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde gerçekleşen Gelecek Yatırım Girişimi adlı panelde duyurulan insansı robot Sophia, Suudi Arabistan tarafından vatandaşlık aldı. Hong Kong merkezli Hanson Robotics adlı şirket tarafından üretilen Sophia’nın tasarımcısı David Hanson konuyla ilgili” Bu eşsiz imtiyazdan dolayı çok onur duyuyor ve gurur duyuyorum.” diyerek paneldeki izleyicilere seslendi. Robot farkındalığı ile ilgili kendisine yöneltilen soruya Sophia” Peki, size şu soruyu sorayım, siz insan olduğunuzu nereden biliyorsunuz?” diyerek izleyicileri şaşırttı.

    İnsansı robot Suudi Arabistan vatandaşı oldu

    Yapay zekayı insanlara daha rahat sağlamak için kullanmak istediğini ve kendisinin empati kuracağını belirten insansı robot Sophia, kendisine iyi davranılırsa insanlara iyi davranacağını, kötü davranılırsa, kötü davranacağını belirtti. Yaşananları hafızasında tutan, konuşan ve ifadeleri kontrol eden Sophia, Hollywood yıldızı Audrey Hepburn’ün yüzünü taşıyor.

    Etiketler: İlk insansı robot vatandaş
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