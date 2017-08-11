İnsanlık göçü

Türkiye, karadan ve denizlerde göçmen kaçaklığının önlenmesi için güvenlik önlemlerini artırdı. Sahil Güvenlik, Jandarma ve emniyet birimleri, düzensiz sığınmacıların yasadışı yollarla giriş ve çıkışlarını engellemek için 2017 yılında 963 operasyon yaptı. İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre ilk yedi ayda 9 bin 470’i denizlerde olmak üzere 73 bin 796 sığınmacı yakalandı. Türkiye 3.5 milyonun üzerinde Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaparken, aynı zamanda farklı ülkelerden sığınmacıları da barındırıyor. Türkiye, Avrupa’ya geçmek isteyenlerin geçiş güzergâhı olurken, Suriyelilerden sonra en çok sığınmacı ise Afganistan, Irak ve İran’dan geldi. Afganistan, Pakistan, Irak ve İran gibi ülkelerden yasadışı yollardan Türkiye’ye geçen ve buradan 3’üncü bir ülkeye gitmek isteyen 310 bin kişi şu an sığınmacı durumunda.

Birleşmiş Milletler verilerine göreyse, Akdeniz’i geçerek Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan 2 binden fazla sığınmacı ise boğularak can verdi.

BİN 997 İNSANN KAÇAKÇISINA GÖZALTI

Göçmenlerin yasadışı yollardan Türkiye’ye girişlerini ve yine yasadışı yollardan Avrupa Birliği ülkelerine geçişlerini organize eden bin 997 insan kaçakçısı ise gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda, insan kaçakçılarının yöntemleri de deşifre edildi. Buna göre bir grup insan kaçakçısı, sığınmacıları yasadışı yollardan Türkiye’ye sokuyor, diğer grup ise bu kişileri sınırdan alarak başta İzmir, Muğla, Mersin, İstanbul, Edirne ve Tekirdağ’dan yurtdışına çıkışını sağlıyor.