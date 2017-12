'İnsanlığın vicdanını yaraladı'

DÜNYA 1’DEN BÜYÜKTÜR

“Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Amerika’nın vetosu üzerine bu konuda bir karar alamadı. Biz, ‘Dünya 5’ten büyüktür’ derken işte tam da bu durumu kastediyoruz. Buradan bir kez daha hatırlatıyoruz ki dünya 5’ten büyüktür. Hele hele 1’den haydi haydi büyüktür, 196 kez büyüktür. Amerika’nın konunun Genel Kurul’daki görüşme öncesinde gösterdiği tavır da insanlığın vicdanında derin yaralar açmıştır. Demokrasi tarihine bu çok çirkin bir tespit olarak girecektir. Affedilmez bir tespit olarak demokrasiler tarihinde yerini alacaktır.



‘Ben güçlüyüm, benim nükleer başlıklı silahlarım var. Benim her türlü uçaklarım, bombalarım var.’ Bunlar size güç kazandırmaz. İşte yanınızda sadece İsrail’i veya ona benzer beş altı ülkeyi bulursunuz, bununla beraber karşınızda 128 ülkenin dimdik ayakta durduğunu görürsünüz. Kaldı ki çekimser davranan veya katılmayanların da bilesiniz ki onların da yeri büyük ihtimalle 128’in yanıdır. Bizim son ana kadar tespitimiz 160 ila 190 arası, oradan bir kabul oyunun çıkacağı istikametindeydi. Ama Beyaz Saray telefonların başına geçti, oradan bu ülkeleri tek tek açıktan tehdit ettiler. ‘Biz hem dolarları vereceğiz buna rağmen bizim karşımıza dikilecekler’ dedi. İnsanoğlunun, hele hele devletlerin demokratik iradeleri ne zamandan beri paralarla satın alınmaya başlandı? Demokrasi, iradelerin satın alındığı bir anlayış, bir sistem, bir rejim değildir. Eğer böyle yaklaşanlar varsa onlar da dersini almaya mahkumdur. Hiçbir ülkenin açık hukuksuzluk ve adaletsizlik örneği olan bu tür durumlarda, mali ve siyasi gücüne güvenerek tüm dünyayı pervasızca tehdit etmeye de hakkı yoktur.



BAŞINI İKİ ELİNİN ARASINA ALSIN

Kabul oyu kullanan tüm devletleri tebrik ediyorum, şahsım ve milletim adına bu ülkelere özellikle şükranlarımı sunuyorum. Böylece Amerika’nın, Kudüs ile ilgili attığı adımın hukuksuzluğu ve uluslararası toplum tarafından meşru görülmediği BM tarafından da ortaya konmuştur. Temenni ederim ki ABD başını iki elinin arasına alır, bu durumu değerlendirir, ‘Ya dünya böyle düşünüyorsa, bu kadar ülke bu işe hayır diyorsa, demek ki bu ülkeler hiçbir zaman Kudüs’e gelmeyecek. Öyleyse bizim de bu attığımız yanlış adımdan geri dönmemizde fayda var’ demesi inanıyorum ki oradaki Trump iradesinin doğru tecellisi anlamına gelir.

BUNLAR TERÖRİST DEĞİL Mİ?

(Kudüs direnişinin sembol ismi Fevzi el-Cüneydi’nin fotoğrafını göstererek) Gözlerini bantladılar, her türlü dipçikle vurduktan sonra, 20 asker. Şimdi bunlar terörist değil de kim terörist? Bize bazıları hukuk dersi vermek istiyor. İsrail terör devleti, zaten bunlar işgalci. Burada 14-15 yaşındaki bu çocuğa, eli silahlı her türlü teçhizatla beraber, insaf edin, bu yapılan nedir? Bu terörün bir örneği değil mi? Şimdi ben de buradan Sayın Trump’a sesleniyorum, Sayın Trump bunları sen görmüyor musun?



Annesinin kucağında bir yavru, anne yavrusunu korumak için yavrusuna sarılıyor, dipçikle anneyi dövmeye başlıyor. Nerede dünyadaki kadın hakları savunucuları? Niye sesiniz çıkmıyor? Bu tür şeyler Türkiye’de olduğu zaman dünyayı ayağa kaldırıyorsunuz. İsrail’de olduğu zaman hani sesiniz? İşlerine gelmez. Çünkü bunlar nokta, nokta, nokta tek millettir, onun için.



CHP HIZLA FAŞİZME KAYIYOR

“Ana muhalefetin başındaki zat geçen gün bir televizyon programında önümüzdeki seçimlerde Türkiye’nin önünde iki tercihten birini yapacağını söylüyor. Bunları da demokrasiden yana olanlar ile otoriter rejimden yana olanlar olarak ifade ediyor. Şimdi bir insan demokrasiye gerçekten inanıyorsa milletin tercihine ne yapar, saygı duyar. Eğer inanıyorsa. Bu tercihi sizin istediğiniz gibi olduğunda adına ‘demokrasi’ başka türlü tezahür ettiğinde adına ‘otoriterlik’ derseniz siz demokratik değil faşist olursunuz. Bu bakımdan CHP, tıpkı tek parti döneminde olduğu gibi tekrar hızla faşizme kayıyor.



KARİKATÜR TİP

Kendisine söylenenlerin, eline tutuşturulan kağıtların ne anlama geldiğine dair zerre kadar bir fikri yoktur. Siz bakmayın onun ‘Hesap uzmanıyım’ diye afra tafra sattığına. Geçen gün Başbakanımız Meclis’te onun hesap uzmanlığını şöyle bir silkeleyip eline verdi. Söylediği her rakam, ifade ettiği her bilgi, kurduğu her ilişki yanlış. Bu kadar yanlıştan çıka çıka ancak işte bu karikatür tip çıkıyor. İşin içinde ticaret, şirket, risk, alma-satma olmadığı halde kendi yakınlarının yediği haltların hesabını hâlâ veremedi. Buna rağmen hâlâ rızkını ticaretle kazanan kişilere çamur atmayı sürdürüyor.”