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    İnsanlığın geleceğini etkileyecek keşif

    Hürriyet Haber
    02 Ağustos 2017 - 23:42Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 23:44

    Bilim dünyasında çığır açan gelişme... Bilim adamları ilk kez insan embriyosundaki sorunlu genleri düzeltmeyi başardı.

    ABD’li bilim insanları, Çin ve Güney Kore’deki meslektaşlarıyla birlikte, kalıtsal bir kalp hastalığı olan ‘hipertrofik kardiyomiyopati’ üzerine yoğunlaştı. Yaygın olan bu rahatsızlık 500 kişiden birinde görülüyor ve kalbin aniden durmasına yol açabiliyor. Bu hastalığa tek bir gendeki hata neden oluyor ve bu geni taşıyanların çocukları yüzde 50 olasılıkla bu rahatsızlıktan mustarip oluyor.

    İnsanlığın geleceğini etkileyecek keşif

    Araştırma ekibinden Dr. Shoukhrat Mitalipov, “Bu tekniği kullanarak, ailedeki ve nihayetinde insan nüfusu üzerindeki bu kalıtsal hastalığın yükünü azaltmak mümkün” dedi.

    TASARIM BEBEK TARTIŞMASI

    Bilim dergisi Nature’da yayınlanan araştırmada, Hipertrofik kardiyomiyopati rahatsızlığı olan bir erkekten alınan spermler, bağışlanan sağlıklı yumurtalara enjekte edildi ve gen düzeltme teknolojisi Crisp ile kusur yok edildi. Embriyoların yüzde 72’si hastalığa yol açan mutasyonlardan temizlenebildi. Ancak bu tekniğin her zaman işe yaramadığı da tespitler arasında. Bu gelişme, potansiyel olarak kuşaktan kuşağa geçen 10 bin rahatsızlığın önlenmesi için kapı aralarken, ‘tasarım bebek’ tartışmalarını da yeniden alevlendirecek. Bu yöntemle çok zeki ya da çok atletik bebeklerin yaratılabileceği belirtiliyor.

    Etiketler: embriyo , tasarım bebek , gazetehaberleri
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