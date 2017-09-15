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    İnsanlığa yararlı 'süper bitkiler' yaratma çabası

    BBC Türkçe
    15.09.2017 - 08:27 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 08:27

    Yangına dayanıklı ormanlardan, açlığa son verecek sahte muzlara… Bilim insanları 21. yüzyılın sorunlarıyla baş edebilecek 'süper' bitkiler geliştirmeye çalışıyor.

    İnsanlığa yararlı süper bitkiler yaratma çabası

    Bitkileri yeme, giyme, vazoya koyup estetik zevk alma amaçlı kullanıyoruz, ama bütün potansiyellerini değerlendirebiliyor muyuz?

    İngiltere'deki Kew Botanik Bahhçesi'ndeki araştırmacılara göre, bitkilerin gücünden tam olarak yararlanamıyoruz. İşte bitkilerle dünyamızı dönüştürmenin dört yolu:

    Süper bitkileri melezleme

    Yemek tabağımızdaki sebzeler çiftlikte, tarlada üretilir. Ama bu bitkilerin bir zamanlar vahşi doğada akrabaları vardı.

    Tarlada yetiştirdiğimiz ürünler daha fazla mahsul verirken, bu akrabalar zararlı böceklere, hastalıklara, toprağın tuzuna ve iklim değişikliğine karşı direnç geliştirdi. 

    Crop Wild Relatives adlı proje, işte bu doğada kendiliğinden yetişen yabani akraba bitkiler ile evcilleştirilmiş çiftlik ürünleri arasında melezleme çalışması üzerinde duruyor.

    Böylece, geliştirilen yeni bitkide her iki türün iyi özellikleri toplanmış olacak.

    Bu dünya çapında yürütülen bir proje. Dünyada bu şekilde akraba yabani bitki sayısının en fazla olduğu ülkeler Brezilya, Çin ve Hindistan. Bu bitkilerin en yoğun bulunduğu ülkeler ise Azerbaycan, Portekiz ve Yunanistan.

    Dünya nüfusu dokuz milyara ulaşırken bu melezleme programı özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından büyük önem taşıyor.

    Ancak toprak kullanımındaki değişim, küresel ısınma, çevre kirliliği, savaş ve tarımda yoğunlaşma gibi etkenler bu program açısından tehlike oluşturuyor.

    Kew Botanik Bahçesi'ndeki Tohum Bankası ile Küresel Mahsul Çeşitliliği Vakfı (Global Crop Diversity Trust) bu yabani bitkileri korumak amacıyla ortak üretim programları yürütüyor.

    Etiketler: süper bitki , bilim , insan
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