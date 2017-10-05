İnsanlarla makinelerin birlikte çalışma devri geldi

YÜZDE 1.4 ARTIŞ

Global yönetim danışmanlığı şirketi McKinsey'in gerçekleştirdiği araştırmaya göre buharlı makinelerin endüstrilerde kullanımının başlamasıyla yani 1850 ile 1910 yılları arasında endüstriyel otomasyon verimliliği yüzde 0.3 iyileşme gösterdi. Erken aşama robotların kullanılmasıyla bu rakam bir nebze arttı ve yüzde 0.4 verimlilik büyümesi gerçekleşti. Bu esnada işin içine teknoloji girmeye başladı ve verimliliği arttırmayı başardı. Paylaşılan bilgilere göre 1995-2005 yılları arasında üretim verimliliği yüzde 0.6 arttı. Endüstrilerde otomasyon verimliliği için en önemli gelişme dönemi ise yeni başlıyor. Özellikle endüstriyel internetin devreye girmesiyle bu alandaki büyüme rakamlarının hızla artmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hazırlanan raporda, 2015-2065 yılları arasında yapay zekâ ve makine öğrenimi gibi teknolojilerle insan ve makinelerin işbirliğinin etkin olarak kullanılmasıyla endüstriyel otomasyon verimliliğinin yüzde 1.4 arttırması bekleniyor.





300 MİLYON ÇALIŞMA SAATİ BOŞA GİTMEYECEK

Bu yeni dönemin dolayısıyla yaşanan yeni sanayi devriminin en önemli oyuncularından biri endüstriyel internet olacak. Peki otomasyondaki verimlilik artışının nasıl bir ekonomik katkısı olacak? Endüstriyel internet üzerine GE'nin gerçekleştirdiği araştırma yeni dönemdeki ekonomik katkıyı tüm ayrıntılarıyla gözler önüne seriyor. Hazırlanan raporda, endüstriyel internetin etkin bir şekilde kullanılması durumunda endüstrilerde yıllık 300 milyondan fazla çalışma saati boşa gitmeyecek. Bu da yaklaşık yıllık 20 milyar dolarlık bir tasarrufun gerçekleşmesi anlamına geliyor. Araştırmada paylaşılan verilerde, en önemli konuların başında havacılık sektörü geliyor. Havacılık sektöründe endüstriyel internetin etkin olarak kullanılması durumunda yıllık 205 milyon civarında çalışma saati azaltılabilecek ve bu sayede 10 milyar dolarlık bir tasarruf söz konusu olacak. İkinci sırada ise enerji tesisleri geliyor. 52 milyon çalışma saatinin tasarruf edilmesi beklenilen sektördeki ekonomik tasarruf ise 7 milyar dolara dayanıyor. Üçüncü sırada demiryolları var. Bu alanda 52 milyon çalışma saatine karşılık 3 milyar dolarlık bir iyileştirme söz konusu olacak. Endüstriyel internet ve otomasyonla tasarruf edilebilecek diğer bir alanların başında da sağlık sektörü bulunuyor. Bu sektörde yıllık 4 milyon çalışma saatlik bir iyileştirme, 250 milyon doların boşa gitmesini engelleyecek.





AKILLI BİLGİ DÖNEMİ

GE'nin ekonomiden sorumlu üst düzey yöneticisi Marco Annunziata, endüstriyel internetin dijital ve makineler dünyasını bir araya getirdiğini ve insanların çalışma gücünü daha verimli bir yapıya dönüştürdüğünü ifade ediyor. Annunziata, "Makinelerle yapılan bu işbirliğiyle endüstriyel bilgiler daha hızlı ve daha doğru olarak paylaşılabiliyor. Yani edinilen bilgiler daha akıllı hale getiriliyor. Çalışanlar hangi bilgiye ihtiyaç duyuyorlarsa istedikleri bilgiyi anında bulabiliyorlar. Bu da makinelerle insanlar arasında muhteşem bir işbirliğinin doğmasını sağlıyor" diyor.

Rakamlar ve araştırma sonuçları, endüstrilerde insanlarla makinelerin doğru çalışmasının nasıl olumlu sonuçlar doğurabileceğini ortaya koyuyor. Devir, dijitalleşmeye gelen verimlilik devri. Çok kısa zamanda daha fazla örnekle karşılaşacağımız kesin.