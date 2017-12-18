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İnsanların hiç sevmediği 4 büyük bütçeli film

Bazen Hollywood’da yanılıyor. Sanıyor ki en iyi oyuncuları bir araya getirir, üzerine dünyanın parasını harcarsam istediğim gişeyi elde ederim. Ancak izleyici bunu yer mi? Yapıştırıyor cevabı! İşte gişede hüsrana uğramış 5 büyük bütçeli bol yıldızlı film.

Doğan BURDA
18.12.2017 - 14:12 | Son Güncelleme :

Striptiz

Çıplaklık her zaman gişe yapar mentalitesiyle yola çıkılan zamanların filmi Striptiz gerçek bir fiyasko oldu. 1986’daki About Last Nihgt’dan sonra Ghost ve Birkaç İyi Adam gibi filmlerle adından söz ettiren Demi Moore için de bu film gerçek bir tökezlemeydi. Ona büyük paralar kazandırsa da filmografisi için sonun da başlangıcı oldu. Film kendi kurtarsın diye yabancı gişelerden medet umdu ancak gerek yazarı gerekse oyuncusu için tam anlamıyla büyük bir hataydı.

İnsanların hiç sevmediği 4 büyük bütçeli film

Hızlı ve Öfkeli

Hızlı ve Öfkeli filmi geçmişteki karlı tipik yaz gişe canavarlarından biri olsun diye yaratıldı ancak izleyici için gerçek bir hayal kırıklığı oldu. Seyirci film için elinden geleni yaptı ama eleştirmenler filmi gömmek için adeta birbirini ezince durum değişti. Oysa film 2001 yılında kendini yüksek oktanı bir sokak yarışı filmi olarak ilan ettiğinde her şey çok yolundaydı. Güzel kızlar, son model arabalar ve sert adamlar izleyiciye istediğini veriyordu. Ancak kötü şakalar ve geçmişin ününü sömürmeye çalışmak filmi gerçekten dibe çekti.

İnsanların hiç sevmediği 4 büyük bütçeli film

Star Wars: Episode II - Klonların Saldırısı

Star Wars hakkında o kadar çok yorum yapıldı ki serinin filmlerinden herhangi biri hakkında yorum yapmak kolaycılık gibi durabilir. Ancak eleştirilerden bazılarının çok haklı olduğunu kabul etmek lazım. Zaten tüm filmler de bu eleştirilere rağmen gişede gerekli başarıyı elde etti. Ancak ikinci bölüm olan Klonların Saldırısı pek çok yönden başarısız oldu. Anakin Skywalker ve Padme’nin kötü romantizmi ve CGI’ın aşırı kullanımı izleyicinin gözünü tırmaladı. Serideki en düşük geliri getirmesine rağmen yine de gişede 600 milyon dolar kazandı.

İnsanların hiç sevmediği 4 büyük bütçeli film

Resident Evil serisi

Korku video oyunu türünün 3D poligonlara geçiş yapmasının üzerine ‘Slient Hill ve ‘Resident Evil’ gibi iki büyük oyun kendini sinema izleyicisinin önünde buldu. Ancak bu klostrofobik ve karanlık filmler oyunlarının başarısının yanından bile geçemedi. Filmde Milla Jovovich’in seksapeli, zombilerle karşılaşmanın verdiği delilikle de birleşince ortaya çok ilginç de bir şey çıkmadı. Tabii ki oyun meraklıları büyük bir heyecanla sinema salonlarını doldurdular. Ancak çıktıklarında yeniden bilgisayarlarının başına oyunlarına geri döndüler.

İnsanların hiç sevmediği 4 büyük bütçeli film

 

Etiketler: Hollywood
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