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    ‘İnsanlar, dünya, her şey değişiyor. Hepimiz eşitiz’

    AA
    16 Ağustos 2017 - 10:52Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 10:53

    222 milyon euroluk rekor bonservis bedeliyle Paris Saint-Germain’e (PSG) transfer olan Brezilyalı yıldız Neymar da Silva Santos Junior, iyi niyet elçisi oldu.

    NEYMAR, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında, Uluslararası Engelliler Sivil Toplum Kuruluşunun (Handicap International) iyi niyet elçisi olduğunu açıkladı. 25 yaşındaki oyuncu, “Burada olmaktan ve iyi niyet elçisi olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu gerçekten hayatımdaki eşsiz ve mutlu anlardan biri” dedi. Neymar, Handicap International ile yaptığı iş birliğinin başarılı olmasını temenni ederek, dünya genelinde pek çok korunmasız insana yardımcı olmayı umduklarını söyledi.

    ‘İnsanlar, dünya, her şey değişiyor. Hepimiz eşitiz’

    ‘HEPİMİZ AYNIYIZ’

    Irkçılıkla ilgili görüşlerini de dile getiren Neymar, şöyle konuştu: “Bana göre ırkçılık yıllardır gündemde ve futbolun da içinde olan bir konu. Birkaç hadise gördük. Ama insanlar, dünya ve her şey değişiyor. Bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Hepimiz eşitiz. İnsanların deri renginin ne olduğu önemli değil. Hepimiz aynıyız.”
    Ailesiyle Cenevre’ye gelen Neymar, basın toplantısı öncesinde BM Cenevre Ofisi önündeki sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen ‘kırık sandalye heykeli’ne vinç yardımıyla çıkarak top sektirdi. Cenevre halkının yoğun ilgi gösterdiği ünlü futbolcu kendisinden top isteyen çocukları kırmadı.
    Neymar, ayrıca iki topu da BM yerleşkesinde ülke bayraklarının bulunduğu alana gönderdi. İsviçre polisi, meydanın etrafında sıkı güvenlik önlemleri aldı.
    Handicap International’dan yapılan yazılı açıklamada da, Neymar’ın dünyada en savunmasız insanlar, fakir ülkelerdeki engelliler ve çatışma bölgeleri ile doğal felaketlerdeki kurbanlara yardımcı olabilmek adına iyi niyet elçisi olmayı kabul ettiği belirtildi.

    ‘İnsanlar, dünya, her şey değişiyor. Hepimiz eşitiz’

    ‘İnsanlar, dünya, her şey değişiyor. Hepimiz eşitiz’

    ‘İnsanlar, dünya, her şey değişiyor. Hepimiz eşitiz’

    Etiketler: Cenevre , BM , Neymar , PSG
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