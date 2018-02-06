İnsanı kendinden korkutan 6 psikolojik gerilim filmi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hayat
Doğan BURDA
06.02.2018 - 10:37, Son Güncelleme:

İnsanı kendinden korkutan 6 psikolojik gerilim filmi

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İnsanı kendinden korkutan 6 psikolojik gerilim filmi

Bazı filmler vardır ki, içinde kan, dehşet içeren fiziksel unsurlar olmasa bile sizi gerim gerim gerer... İşte "psikolojik gerilim" olarak adlandırılan bu türdeki filmler, birçok otorite tarafından sinemanın en baba filmleri olarak kabul edilir. Bu yazımızda sizin için, bu türün en iyi örneklerini bir araya getirdik. Elbette psikolojik gerilim türünün muhteşem filmlerini bir yazıyla sınırlamak olmaz. Ancak yine de bu filmlerin psikolojik gerilim türünün en bilinen örnekleri olduğu bir gerçek.

Lost Highway (Kayıp Otoban)- David Lynch

 1997 tarihli bir David Lynch filmi olan Lost Highway, filmdeki sürreal imgeler ve konusu nedeniyle usta yönetmenin en karışık filmlerden biri olarak yorumlanır. Gerçekten de film, karanlık sahneleri, korkutan paranoyaları ve izleyiciye yansıttığı kontrolsüzlük hissiyle; başlar başlamaz insanı olayların içine sürükler. Olayları anlamlandırabilmek için son sahneye kadar soluksuz izletir kendini. Filmde genel anlamda kısa süreli hafıza kayıpları yaşanır ve bu da filmi iki parçaya bölmektedir... Bu usta filmi izledikten sonra, bakış açınızı genişletebilmek adına bir de analizini okumanızı özellikle tavsiye ederiz.

İnsanı kendinden korkutan 6 psikolojik gerilim filmi

 The Shining (Cinnet)- Stanley Kubrick

 Usta yönetmen Kubrick'in en bilinen filmlerinden biri olan The Shining, Jack Torrence isimli bir adamın ailesiyle birlikte Overlook Oteli'nde kış bakıcısı olmak üzere yola çıkmasıyla başlar. Ailenin küçük ferdi Danny'nin doğaüstü yetenekleri vardır ve bu otelde kötü ruhlar olduğunu sezer. Baba Jack ise, otelde yıllar önce karısı ve iki kızını öldüren eski kış bakıcısının hayaleti ile tanışır... Giderek tuhaflaşan olaylar, insanı bir yandan filmin içine sürüklerken bir yandan da fena halde korkutur. Eğer psikolojik gerilim türündeki filmlerden hoşlanıyorsanız Shining'i mutlaka izleyin deriz.

İnsanı kendinden korkutan 6 psikolojik gerilim filmi

 Oldboy (İhtiyar Delikanlı)- Park Chan-wook

 Psikolojik gerilim türündeki en usta filmlerden biri olan Oldboy, Oh Dae-Soo adında bir adamın ansızın kaçırılması ve 15 yıl boyunca bir hücrede tutuklu kalmasıyla başlar. Oh Dae-Soo 15 yılın sonunda birden serbest bırakılır ve film boyunca başına gelen olayları anlamaya çalışır. Ve aslında her şeyin hiç ama hiç beklemediği bir nedeni vardır... Eğer sizi şaşırtan bir film izlemek istiyorsanız, Oldboy'u mutlaka izleyin deriz. Çünkü bu, beklentinizi fena halde karşılayacak türden bir film!

İnsanı kendinden korkutan 6 psikolojik gerilim filmi

 Vertigo (Ölüm Korkusu)- Alfred Hitchcock

 Dedektif Scottie Ferguson, bir suçluyu kovalarken çatıdan düşen ortağını kurtaramaz ve bu olaydan hemen sonra yükseklik korkusuna yakalanır. Bu korku vertigo hastalığına dönüşünce mesleğini bırakmak zorunda kalır. Ancak eski bir arkadaşının isteği üzerine ruhsal sağlığından şüphe duyulan Madeleine'ni izlemeye başlar... Scottie'yi kendi korkularıyla da yüzleştiren bu macera, psikolojik gerilim türündeki filmlerden hoşlananlar için oldukça ideal bir seçim.

İnsanı kendinden korkutan 6 psikolojik gerilim filmi

 Requiem for a Dream (Bir Rüya İçin Ağıt)- Darren Aronofsky

Uyuşturucu bağımlısı bir gencin umutsuz yaşam hikayesini anlatan film, bir Hubert Selby romanından uyarlanmıştır. Black Swan filminin yönetmeni Darren Aronofsky, bu filmini de psikolojik gerilim türündeki en iyi filmler arasına sokmayı başarmıştır. Filme konu olan trajik hikaye, filmin müzikleriyle daha başka bir anlam kazanır... Rahatsız olmaya hazırsanız, bir an önce bu başarılı filmi izleyin deriz.

İnsanı kendinden korkutan 6 psikolojik gerilim filmi

 Memento (Akıl Defteri)- Christopher Nolan

 Bir Christopher Nolan filmi olan Memento, dışarıdan zengin bir iş adamı gibi görünen ama aslında hayatını karısının katilini bulmaya adayan Leonard Shelby'nin hikayesini anlatır. Bu amaçta Leonard'ın en büyük engeli, tedavisi olmayan bir hastalığa sahip olmasıdır. Leonard, ciddi bir hafıza kaybı ile mücadele etmektedir ve bazen 15 dakika önce ne yaptığını dahi unutmaktadır... İzlerken insanı rahatsız etse de, sonuna kadar izleten bu filmi mutlaka izleyin deriz.

İnsanı kendinden korkutan 6 psikolojik gerilim filmi

 

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