İnsanı kendinden korkutan 6 psikolojik gerilim filmi

Lost Highway (Kayıp Otoban)- David Lynch

1997 tarihli bir David Lynch filmi olan Lost Highway, filmdeki sürreal imgeler ve konusu nedeniyle usta yönetmenin en karışık filmlerden biri olarak yorumlanır. Gerçekten de film, karanlık sahneleri, korkutan paranoyaları ve izleyiciye yansıttığı kontrolsüzlük hissiyle; başlar başlamaz insanı olayların içine sürükler. Olayları anlamlandırabilmek için son sahneye kadar soluksuz izletir kendini. Filmde genel anlamda kısa süreli hafıza kayıpları yaşanır ve bu da filmi iki parçaya bölmektedir... Bu usta filmi izledikten sonra, bakış açınızı genişletebilmek adına bir de analizini okumanızı özellikle tavsiye ederiz.

The Shining (Cinnet)- Stanley Kubrick

Usta yönetmen Kubrick'in en bilinen filmlerinden biri olan The Shining, Jack Torrence isimli bir adamın ailesiyle birlikte Overlook Oteli'nde kış bakıcısı olmak üzere yola çıkmasıyla başlar. Ailenin küçük ferdi Danny'nin doğaüstü yetenekleri vardır ve bu otelde kötü ruhlar olduğunu sezer. Baba Jack ise, otelde yıllar önce karısı ve iki kızını öldüren eski kış bakıcısının hayaleti ile tanışır... Giderek tuhaflaşan olaylar, insanı bir yandan filmin içine sürüklerken bir yandan da fena halde korkutur. Eğer psikolojik gerilim türündeki filmlerden hoşlanıyorsanız Shining'i mutlaka izleyin deriz.

Oldboy (İhtiyar Delikanlı)- Park Chan-wook

Psikolojik gerilim türündeki en usta filmlerden biri olan Oldboy, Oh Dae-Soo adında bir adamın ansızın kaçırılması ve 15 yıl boyunca bir hücrede tutuklu kalmasıyla başlar. Oh Dae-Soo 15 yılın sonunda birden serbest bırakılır ve film boyunca başına gelen olayları anlamaya çalışır. Ve aslında her şeyin hiç ama hiç beklemediği bir nedeni vardır... Eğer sizi şaşırtan bir film izlemek istiyorsanız, Oldboy'u mutlaka izleyin deriz. Çünkü bu, beklentinizi fena halde karşılayacak türden bir film!

Vertigo (Ölüm Korkusu)- Alfred Hitchcock

Dedektif Scottie Ferguson, bir suçluyu kovalarken çatıdan düşen ortağını kurtaramaz ve bu olaydan hemen sonra yükseklik korkusuna yakalanır. Bu korku vertigo hastalığına dönüşünce mesleğini bırakmak zorunda kalır. Ancak eski bir arkadaşının isteği üzerine ruhsal sağlığından şüphe duyulan Madeleine'ni izlemeye başlar... Scottie'yi kendi korkularıyla da yüzleştiren bu macera, psikolojik gerilim türündeki filmlerden hoşlananlar için oldukça ideal bir seçim.

Requiem for a Dream (Bir Rüya İçin Ağıt)- Darren Aronofsky

Uyuşturucu bağımlısı bir gencin umutsuz yaşam hikayesini anlatan film, bir Hubert Selby romanından uyarlanmıştır. Black Swan filminin yönetmeni Darren Aronofsky, bu filmini de psikolojik gerilim türündeki en iyi filmler arasına sokmayı başarmıştır. Filme konu olan trajik hikaye, filmin müzikleriyle daha başka bir anlam kazanır... Rahatsız olmaya hazırsanız, bir an önce bu başarılı filmi izleyin deriz.

Memento (Akıl Defteri)- Christopher Nolan

Bir Christopher Nolan filmi olan Memento, dışarıdan zengin bir iş adamı gibi görünen ama aslında hayatını karısının katilini bulmaya adayan Leonard Shelby'nin hikayesini anlatır. Bu amaçta Leonard'ın en büyük engeli, tedavisi olmayan bir hastalığa sahip olmasıdır. Leonard, ciddi bir hafıza kaybı ile mücadele etmektedir ve bazen 15 dakika önce ne yaptığını dahi unutmaktadır... İzlerken insanı rahatsız etse de, sonuna kadar izleten bu filmi mutlaka izleyin deriz.